Fuertes: "Me dolió cómo se comportaron los dirigentes conmigo"

Esteban Oscar Fuertes marcó un antes y un después en la historia de Colón, ya que su desembarco en el club coincidió con la etapa más gloriosa, donde el club comenzó a pisar fuerte a nivel nacional e internacional.

Bichi, además de ser uno de los grandes ídolos de la hinchada, tiene el privilegio de ser el jugador con más presencias y que más goles gritó con la Sangre y Luto, y está claro que será muy difícil poder destronarlo de ambos méritos deportivos.

El 20 fue requerido a fines del 2018 para dirigir interinamente al equipo, tras la renuncia de Eduardo Domínguez. Los resultados no lo acompañaron y lo que parecía que sería una vinculación más allá del cargo de entrenador con la actual dirigencia, se diluyó por completo, en una cuestión que el mismo exjugador se encargó de explicar.

Fuertes brindó declaraciones en Súper Mitre Deportivo, que se emite por Radio Mitre, donde cuando se le preguntó por su actualidad, destacó: "Vivir en Santa Fe y estar alejado de Buenos Aires me aparta de todo. De poder dirigir algún equipo o hacer algo vinculado al fútbol. En Santa Fe solo puedo hacerlo en Colón".

Y más adelante, aclaró: “No trabajaría en Unión, soy un agradecido a Colón, porque me dio trascendencia y le debo mucho. No cometería la locura de trabajar en otro lugar en Santa Fe que no sea Colón".

Fue inevitable preguntarle el por qué de su ausencia en la entidad del barrio Centenario, luego de todo lo que le brindó como jugador y explicó: "No sé porqué no estoy en Colón, eso habría que preguntarle a los dirigentes, siempre que me necesitaron estuve. No le encuentro respuesta a porqué no estoy en el club”.

“Muchos creen que soy el mánager, me llamaron para ofrecerme jugadores. A todos cuando les digo que no tengo trabajo en el club no me lo creen, ni tampoco entienden cómo no estoy”, destacó en otra parte de la entrevista.

Pero no se quedó allí y disparó: "Me hubiera encantado ser el mánager de Colón, porque no me veo como técnico después de lo que dirigí. Pero hoy la situación es otra, el año que viene hay elecciones y nunca le cierro las puertas al club".

En cuanto a su relación con la actual dirigencia, apuntó: "Me dolió cómo se comportaron los dirigentes porque yo agarré cuando se fue Domínguez de urgencia, dirigí tres partidos y me prometieron que luego iba a ser mánager. Pero después no me dejaron seguir vinculado a la institución".

En otra parte de la entrevista se lo consultó sobre sus sensaciones al ver al Sabalero en la final de la Sudamericana y destacó: "Sentí mucha emoción cuando Colón jugó la final, me hubiera gustado jugarla, pero lo disfruté y lloré como un hincha más".

“Si Colón salía campeón de la Sudamericana, el equipo se podía ir al descenso al otro día y no importaba nada. Hoy la realidad es otra y muy complicada, preocupa y tiene que haber un equipo de hombres", cerró la entrevista uno de los máximos ídolos de la hinchada sabalera.