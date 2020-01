Hace unos días trascendió la versión que Cerro Porteño de Paraguay estaría tras los pasos de Gabriel Esparza, quien tiene contrato con Colón y que, en principio, sería tenido en cuenta por el nuevo entrenador, Diego Osella. Todavía el club no recibió una propuesta formal y por eso muchos piensan que son meros sondeos, pero su repentina partida del predio Ciudad Fútbol generó dudas.

Se presentó como el resto de los jugadores, pero minutos después se fue en algo que llamó mucho la atención. Una forma de hacer crecer las especulaciones de una posible salida, ya que en las últimas horas el mercado comenzó a activarse tras un diciembre prácticamente quieto.

Pero en su presentación oficial como flamante conductor sabalero, el mismo Osella explicó el motivo, que de igual modo no disipan los trascendidos. "Tiene una fisura en la tibia y fue a hacerse un estudio”. En pocas palabras, sería el primer lesionado, aunque traería la molestia desde hace ya algunas semanas.

Gabriel Esparza.jpg Prensa Colón

Vale resaltar que no estuvieron por seguir con sus recuperaciones el colombiano Guillermo Celis y Rodrigo Aliendro, pero estaría todo dado para que a partir del lunes estén a la par del resto. Habrá que ver nomás cuál es el diagnóstico del examen de Esparza para saber si deberá estar un tiempo considerable sin actividad o si simplemente será cuestión de horas.

Un futbolística que reúne las características predilectas del técnico: rápido y que se mueve por las puntas. En este caso para hacerlo por izquierda, en un dato no menor. No obstante, las constantes lesiones lo tuvieron a mal traer y quizás no pudo terminar de explotar o por lo menos mostrar todo lo que promete.

Solo restan esperar las novedades, ya sea por la lesión o sí finalmente existe algo real para dejar Colón y cambiar de aire.