En charla con UNO 106.3, con Mauro Sabbatini y Gian Barbotti del equipo Dial Deportivo, el golero contó en exclusiva que estuvo muy atento a lo que pasaba con el Sabalero. Incluso, en el desempate con Gimnasia: "Uno lo siguió cerca por tener a Facu Masuero, que se crió ahí y es hincha. Nos hizo encariñar a todos. La realidad es que pudo ser para cualquiera. Los detalles hicieron la diferencia, lamentablemente para Colón. Igual, la gente hace grande a los clubes y por más que sea en el ascenso, siempre va a estar. A veces los clubes con el descenso se reconstruyen y el mejor ejemplo es River. Tendría que ser el mismo camino que ejerza Colón".

• LEER MÁS: Colón es el primer equipo que luego de 40 años desciende por tabla anual

"Estoy abierto a escuchar ofertas. Me guio mucho por los desafíos y sería hermoso para mí ir a Colón. El club más grande si es que me toca. Reconstruir un club tan grande sería muy lindo. Ya me escribieron incluso en redes sociales los hinchas. Algunas listas ya me hablaron, pero nada oficial. Ahora, esperar ver qué pasa", reveló Gagliardo, de 40 años.

Maximiliano Gagliardo.jpg Maximiliano Gagliardo admitió que varias listas ya lo llamaron y se ilusiona con jugar en Colón. Prensa Independiente Rivadavia

Respecto a cómo es la Primera Nacional, fue sincero: "Es un torneo duro y complicado, pero la gente hace grande a los equipos, con tantos viajes de por medio. Es un torneo para tener mucha paciencia. La experiencia me dio que, cuando todo se construye bien desde la dirigencia, la gente, jugadores y cuerpo técnico, todo marcha bien. Cuando es así, termina en este tipo de catástrofes. Quizás hubo desprolijidades, con decisiones apuradas y no terminó bien, porque la gente está y jugadores tiene. Eso mirándolo desde afuera".

• LEER MÁS: El oficialismo, dispuesto a ir a las elecciones en Colón

Luego, Gagliardo se ilusiona con la chance de jugar en Colón: "Lo que más puedo aportar es experiencia para los momentos complicados, que los hay en el ascenso. Un club tan grande como Colón tendrá que jugar con clubes que, en los papeles, le tendría que ganar y no es tan sencillo y hay que demostrarlo en la cancha. Lo más relevante quizás es que no hay VAR. Es duro y están esos fallos polémicos, quedando expuestos los árbitros".

• LEER MÁS: Una aclaración para los que votarán en las elecciones

Pero no quedó solo ahí: "Yo prometo ascenderlo al año (risas). No le tengo miedo a nada. A donde voy siempre digo que voy a ser campeón. Gracias a Dios, en los últimos cuatro equipos en los que tuve lo logré. Cuando me tenés a favor, me aman, y cuando estoy en contra, me odian. Muy mañoso soy (risas)".

Escuchá la entrevista con Maximiliano Gagliardo en UNO 106.3