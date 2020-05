Gastón Díaz: "Estoy esperando la respuesta de Colón"

En Colón se viene una etapa de renovación del plantel, ya que muchos jugadores a los cuales se les termina el contrato no continuarán en el club producto de que no están en la consideración del entrenador Eduardo Domínguez. Uno de ellos es Gastón Díaz, quien llegó para aportarle experiencia a la defensa sabalera y nunca pudo afirmarse como titular.

Gastón Díaz sin embargo fue noticia en las últimas horas debido a que se informó que Diego Armando Maradona lo pretende contar para la próxima temporada, según anunciaron medios platenses.

Díaz se encuentra trabajando con las tareas que el profe Pablo Santella le reparte a los jugadores, debido a que tiene contrato con Colón hasta el 30 de junio. En diálogo con Radio Eme, el exdefensor de Racing y Vélez se refirió a las versiones del interés de Maradona por contarlo, habló de su situación en el Sabalero y contó sobre la iniciativa de la olla popular que organizaron para el barrio Santa Rosa de Lima.

LEER MÁS: Aquino: "A Colón le está faltando un proyecto serio"

En el arranque de la charla contó sobre la iniciativa que tuvo parte del plantel de ayudar a los más necesitados del barrio Santa Rosa de Lima y expresó: “Nos tiramos a la pileta para hacerlo, estamos muy contentos. Nos recibieron muy bien, estuvo todo muy organizado. La idea de la Olla Popular nos surgió con mi mujer. Sabemos que hay mucha gente que vive al día a día y se hace difícil. Emmanuel Olivera no dudó en ayudar, hablamos con el profe también para tener los recaudos necesarios”.

image.png Gastón Díaz no continuaría en Colón y su futuro podría estar en el Gimnasia de Maradona.

Mientras que luego, detalló: “El plantel estaba al tanto, cada uno trajo algo a casa y nos pusimos en contacto con la gente del barrio Santa Rosa de Lima. Con Lucas Paniagua nos pusimos en contacto y decidimos hacerlo en ese lugar".

Pero no se quedó allí y afirmó: "Es impagable ver a la gente con un plato de comida. La gente respetó las medidas, en todo momento. Hay gente que nos donó barbijos también. La idea es seguir haciéndolo, con el plantel queremos seguir ayudando a la gente. La solidaridad del grupo es muy buena y el grupo humano es increíble".

LEER MÁS: Colón pasaría de estar superpoblado en el medio a despoblado

En otro tramo de la charla se le preguntó por su actualidad en Colón y destacó: "Mi contrato termina en junio, veremos qué pasa. Todo es muy complicado, espero la respuesta del club. No está claro cómo se va a resolver todo, lo que uno desea es no quedarse sin trabajo. Estoy expectante de esto, esperando para saber cómo se resuelve mi situación".

Por último se refirió al interés de Gimnasia y tiró: "Es un orgullo que Diego Maradona se fije en mí. No se comunicaron conmigo todavíoa, aunque falta mucho y tengo contrato acá. Conozco al club, porque ya jugué en Gimnasia donde me fue bien, y me fui muy bien con la dirigencia y la gente. Después se verá si se da o no".