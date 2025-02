Gigliotti: "Asumo la presión y el desafío, Colón tiene que ascender"

En un alto de la preparación de cara al arranque de la temporada 2025, que lo encontrará a Colón recibiendo a Temperley, el jueves 6 de febrero, desde las 21.10, en el Brigadier López, Emmanuel Gigliotti habló con Mundo Ascenso por La Red (AM 910), en Santa Fe se emite por UNO 106.3, donde se refirió a la decisión de volver al club y de los objetivos para el año deportivo que está por comenzar.

El gran desafío del Puma Gigliotti en Colón

En el inicio, se le hizo mención a cómo se lleva con el calor intenso de esta época del año, en medio de una pretemporada, y Puma Gigliotti dijo que "es la pasión que tenemos y me gusta, quizás sea mi último año, con lo cual tengo que disfrutar mi último enero, mi último febrero, mi última pretemporada".

Se le hizo referencia a que en un momento dijo que pretendía volver a All Boys, y el delantero de Colón tiró: "Lo que pasa es que uno dice cosas pero la vida te lleva por otro lado, no es tan lineal. Tampoco teníamos a nivel familiar volver a la Argentina, por eso tenemos que aprender a hablar porque a veces se malinterpreta lo que uno quiere decir. La decisión familiar era vivir afuera, pero viendo que la gente me tiene tanto cariño, que es un equipo grande, que llena la cancha todos los fines de semana, tengo ganas de vivir ese desafío que es lo que viví a lo largo de toda mi vida. No lo iba a encontrar en el exterior, quiero disfrutar realmente".

Sobre cómo vive Colón este momento de su historia, Gigliotti reconoció que "todavía no tengo ni casa (risas). No ando por la calle, así que no me crucé con la gente. A esas sensaciones uno las empieza a vivir cuando empieza a rodar la pelota, que por suerte será la semana que viene. Pero entiendo que la gente está ansiosa, que la gente quiere volver a Primera División que corresponde, ya que hace cuatro años fue campeón en Primera. A veces uno no es consciente que el campeonato del ascenso es atractivo para el que está afuera, pero de adentro es durísimo. Si no sos hincha de ninguno es espectacular, sino vivís con la soga al cuello".

Emmanuel Gigliotti.jpg Prensa Colón

"El tema económico es muy diferente sobre lo que le llega a los de Primera y el ascenso, Colón tiene la suerte que tiene muchos hinchas, y es una ventaja, pero es un impedimento para afrontar un campeonato tan difícil. Estuve alineado a la idea de Moreno y Fabianesi, de Pata Pereyra, de Marcos Díaz que también salió de acá, con gente preparada para guiar a los chicos, y construir un grupo fuerte. La constitución de un grupo es clave, es un campeonato muy largo, tenés que tener un grupo muy fuerte, con gente grande, buena gente y profesionales y que estén a la altura es muy importante", agregó Emmanuel Gigliotti.

Gigliotti, sobre cómo llega Colón al inicio

Más adelante, a Gigliotti se lo consultó sobre cómo está Colón para afrontar esta temporada, y Gigliotti reveló: "Tiene que ser un equipo regular, que es lo más difícil. Son muchas fechas, el final es terrible como le ocurrió a San Martín (T), que robó el campeonato, pero perdió una final y lo mató anímicamente. Lo más importante de todo es ser un equipo regular, y estamos trabajando para eso. Los amistosos no dejan de ser amistosos, la realidad arranca el jueves, y por suerte ya llega porque todos nos ponemos ansiosos, nos aburre correr y correr".

"Tengo que tomarlo como que es un desafío muy importante, a un equipo que tiene la obligación de ascender. Tendré mi presión y desafío, pero soy consciente de lo que va a suceder, y me siento preparado, que es lo más importante", agregó Gigliotti.

Para nosotros es buenísimo, es fantástico. Arrancaremos buscando la victoria, necesitamos que la gente nos acompañe, no tengo recuerdo de que la gente de Colón no haya llenado la cancha, es fundamental arrancar con el pie derecho".

Sobre si ya tiene planeado el festejo de su primer gol en Colón, Gigliotti confesó: "Siempre me salió como salió, pero tendrá una carga emotiva, porque pasó un año hermoso acá y me tocó convertir mucho. Los partidos que juegue y los goles que convierta tendrán una carga emotiva grande, soy consciente de esto y tomé el desafío por esto".