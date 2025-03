Gigliotti: "Es bueno el punto para Colón, es una cancha difícil"

Gigliotti destacó la dureza del encuentro, donde el objetivo inicial era conseguir los tres puntos, pero reconoció que el empate fue un buen resultado dada la calidad del rival: "Vinimos a buscar los tres puntos, era el objetivo que teníamos planteado, pero sabiendo el rival que es un equipo que juega muy bien, muy agresivo, que no le habían convertido prácticamente goles, me parece que el punto nos termina sirviendo. Más allá de que fue un partido parejo, con pocas situaciones para ambos equipos, creo que el punto es justo para las dos partes", analizó el delantero.

El goleador también reflexionó sobre las características de los partidos en esta categoría, donde las victorias son complicadas de conseguir: "Son partidos muy complicados. Hoy temprano miraba los resultados de los partidos, creo que se habían jugado ocho y había cinco goles. Son partidos muy cerrados, con mucha fricción", comentó Gigliotti, destacando lo difícil que fue enfrentarse a un Gimnasia que había mostrado solidez defensiva.

En cuanto a su rendimiento personal y el rol que desempeñó como único delantero, Gigliotti reconoció que no tuvo muchas oportunidades claras para definir: "No me quedó prácticamente ninguna, pero bueno, es parte de esto. Hay que seguir trabajando, recién arranca la temporada", dijo, reconociendo que aún hay tiempo para mejorar y encontrar mejores oportunidades de gol.

A pesar de las dificultades que presenta jugar de visitante, el delantero se mostró optimista y destacó la importancia de sumar puntos fuera de casa: "El punto es bueno para seguir ahí, sabiendo que esta era una cancha difícil. Es muy diferente el nivel de local en comparación al juego de visitante. La gente de Colón empuja mucho. Jugar con la gente de Colón es una ventaja", explicó Gigliotti.

Por último, el delantero subrayó la importancia del buen momento grupal que vive el plantel sabalero. En referencia a las palabras de su compañero Óscar Garrido, quien destacó la unión del grupo, Gigliotti coincidió y agregó: "Tenemos un grupo que está muy bien, y eso es uno de los factores importantes que va a hacer que Colón pueda seguir de cara al objetivo de la mejor manera".

Además, recordó el buen ambiente que se vive en el vestuario: "Siempre saludo a mis compañeros antes del partido, les deseo los éxitos. Aquí es importante, hay muchos chicos, muchos jugadores, y que el nombre que tenés te acerque mano a mano y les diga eso, me imagino que tiene una gran sección anímica. Como dijo Óscar, tenemos un grupo muy unido, y eso va a ser clave".