Bernardi: "A Colón le falta un poco más de frecuencia en ataque"

Bernardi se mostró activo dentro del campo, constantemente pidiendo la pelota y hablando con sus compañeros. Sin embargo, no estuvo del todo satisfecho con su rendimiento personal: "Por ahí tenía una marca encima todo el partido, y me costó despegarme un poco y generar más como en los partidos anteriores. Son partidos, son situaciones, son planteos. Hoy cumplí un partido correcto, aunque me hubiera gustado darle más volumen de juego al equipo", explicó, dejando en claro su autocrítica y su deseo de mejorar.

En cuanto a la falta de volumen de juego en el encuentro, Bernardi fue claro: "Hoy fue un partido más áspero, más trabado. Creo que nos falta un poquito más de frecuencia en ataque, pero sabíamos que iba a ser un partido difícil. Gimnasia juega bien, propone. Ahora, de local, sabemos que somos otra cosa, y tenemos que hacer un gran partido", afirmó, destacando la diferencia entre jugar de local y de visitante, donde Colón encontró más dificultades para desplegar su estilo de juego.

El mediocampista también analizó por qué en los partidos de visitante se les complica encontrar el ritmo de juego que desean: "Es un planteo del rival, ellos juegan muy bien, también tienen sus armas. Son situaciones, son partidos. Ahora, de local, tenemos que mejorar y hacer nuestro juego", concluyó Bernardi, enfocándose en lo que se viene y en la importancia de recuperar el volumen de juego en el próximo partido.