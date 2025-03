El uno por uno de Colón en el empate ante Gimnasia de Mendoza

Marcos Díaz (3): Responsable directo en el gol de Gimnasia. Dio un rebote largo y luego no tuvo reacción para recuperar su posición, en el primer tiempo sacó al córner un tiro libre. No dio garantías y su titularidad está en discusión.

Facundo Sánchez (4): Casi no pasó al ataque, le costó el ida y vuelta y cometió algunas infracciones. Más allá de no tener errores puntuales no hizo un buen partido.