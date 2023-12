Godano: "Hay que sacar a Colón adelante entre todos"

Para luego, afirmar que "el socio que va a votar lo definirá cada uno, a mi me ayudó mucho para estar acá, tener vestuario, ser presidente ya, algunos vitalicios no sabían que viví abajo de una tribuna, estuve 12 años en Primera. Bichi, el Bambi y soy el tercero con más presencias. La juventud no lo sabe, uno conoce el club, ve gente de 40 años atrás, están en el mismo lugar, todo te da experiencia. Me favorece personalmente a lo que puedo pensar o sentir".

El Bicho no dudó en decir que "el pensamiento con Colón no cambia, decidimos presentarnos esté donde esté, ya Colón peleaba el descenso, después se consumó. La gestión debe ser rápida, estamos trabajando en caso de ser gobierno, para definir el técnico y el plantel. Hay que arrancar los antes posible, con un torneo largo donde hay que arrancar bien, con los jugadores haciendo la pretemporada. No podemos hablar porque no somos gobierno, eso lo definirá la gente".

Y luego, disparó: "Estamos trabajando en nombres, propuestas, pero siempre sujeto a las elecciones, preparados para que el día después si somos elegidos nos pongamos en funcionamiento".

En otro tramo de la charla remarcó que "en la parte económica desconocemos cómo está el club, si somos electos vamos a hacer una auditoría para saber donde estamos parados y con el presupuesto contaremos. En relación a la presentación de la nota sobre la anulación del descenso, si lo hicieron por algo será".

Cuando le preguntaron por las categorías menores sostuvo que "hay que trabajar mucho en inferiores, faltan cosas, pero con los chicos no habrá Tercera División, primero dialogar con el técnico de Primera para evaluar los más jóvenes, si no están intentaremos que sumen minutos en otros equipos. A lo mejor esos contratos aparecen jugando y son los mejores del equipo".

En relación a dos apellidos bajo contrato, dijo que "si me preguntan por dos nombres como Botta o Ábila, estamos atados de manos, tal vez la Comisión actual tiene el poder de hacer cosas para retenerlos. Si se pudiera y estaría a nuestro alcance lo haríamos".

Godano también hizo una importante aclaración sobre el final cuando subrayó que "estuve con Lalo en Rosario, en platea baja, vimos muchos colonistas, un montón de gente conocida, hay campañas donde no queremos entrar, no vamos a decir nada malo de ninguna lista ni del oficialismo, todos somos colonistas, tampoco estamos para desmentir cosas que se dijeron. Si vimos el malestar de algunas personas de plateas, nos pasaron cerca butacas".

Antes de su despedida fue claro al sostener que "todo aquel que tenga buenas intenciones y ganas de trabajar, Colón los va a recibir".