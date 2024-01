Godano reveló que trabajan para las salidas de Botta y Ábila: ¿cuánto pide Colón?

En Colón habrá una reconstrucción del plantel como consecuencia del descenso a la Primera Nacional, más allá que Víctor Godano advirtió por TyC Sports que continuarán con el reclamo que se hizo en AFA, tras la apelación en el Tribunal de Alzada, y no descartó que se continúe con el mismo en el TAS.

En la entrevista que brindó Godano se refirió a las situaciones de Rubén Botta y Ramón Ábila, quienes pidieron por una salida, más allá que el volante no se presentó a realizar la pretemporada, mientras que el cordobés trabaja desde el Día I bajo las órdenes de Iván Delfino.

Franco Petroli, una opción que ya no corre para Colón

LEER MÁS: Garcés se va de Colón: "Parece que mi futuro está en España"

"Botta es uno, hay varios jugadores que se quieren ir o buscar otro aire. Los tocó mucho el descenso, no están bien, se sienten mal, otros no quieren salir de Primera División, nuestra idea es que todos los que se quieren ir los vamos a tener en cuenta, pero sin perjudicar a Colón. Transferimos a Eric Meza a Estudiantes, se pueden ir los que quieran siempre y cuando sea conveniente para Colón. Se está hablando, es todo de palabra, ya que no podemos sostener esos contratos, pero tenemos que armar un equipo competitivo. Botta es uno que se quiere ir, tiene que negociar la salida, tiene contrato hasta diciembre de 2014, era importante tener en el plantel, como Wanchope y otros más, pero si se quieren ir le daremos salida, siempre y cuando sea beneficioso para el club", argumentó el presidente Víctor Godano.

Y continuó en cuanto a las negociaciones con Botta, y reveló: "Está el padre y un abogado negociando la rescisión de contrato, pero estamos muy lejos desde lo económico. Colón pretende una cifra superior a los 500 mil dólares".

Cuando se le preguntó por Wanchope Ábila, Víctor Godano reveló: "Es lo mismo que Botta, hablé con él, hace un rato con su representante. Le vamos a dar salida, nuestro técnico y nosotros queremos que se queden, pero si quieren una salida tendrán que traer una propuesta que satisfaga al club. Estamos evaluando qué club puede ofrecer algo, sé que quiere irse para Córdoba, está su familia, extraña, estaba solo en Santa Fe, veremos qué pasa con Ramón. Estuvimos hablando con él, de forma muy amistosa, al igual que con su representante".

Godano1.jpg Godano asumió en Colón, presentó a Delfino y también confirmó que se queda Goltz y vuelve Prediger.

Más adelante, Víctor Godano afirmó: "Botta nos comentó que se quiere ir pero no se presentó, Ramón está entrenando con nosotros, es lógico porque pertenece al club, cada uno hace lo que cree conveniente. Tenemos a varios jugadores que se quieren ir, y buscan una salida que trabajan con nosotros. Si no llegamos a un acuerdo deberemos intimarlos para que se presenten".

Cuando se le preguntó por el retorno de Sebastián Prediger, afirmó: "Está con muchas ganas, está alteradísimo, quiere jugar ya el primer partido, está entrenando a muerte. Está acelerado, quiere hablar con todo el mundo, sumar, buscar soluciones. También Paolo Goltz está con unas ganas terribles de revertir esto, se le terminó el contrato, nos dijo que no quería irse así de Colón. Tenemos que armar el grupo y el equipo, tenemos que tener leones en la cancha, será un torneo distinto al que estuvimos jugando. La charla que tenemos con los jugadores es que tenemos que ser uno solo, que todos queremos lo mismo, que tenemos que apoyarnos. Tenemos que estar muy cerca del plantel, colaborando, y apoyar que es lo más importante".

LEER MÁS: Colón, atento: Lanús prepara una oferta por Ramón Ábila

Se lo consultó a Godano por la contratación de Iván Delfino como DT de Colón, y reveló: "Fue compañero mío en Rafaela, en mi última etapa como jugador, era más joven, le seguí la carrera, me lo recomendaron, uno busca buenas personas, con mucho laburo, conoce la categoría, los árbitros, los estadios, por eso lo elegimos. Es bueno conocer a los árbitros no para sacar una ventaja, sino para tener buena relaciones con todos. Nosotros tenemos gente encargados de recibirlos, que los hacen sentir como en su casa, sin pedirle nada a cambio. Son elementos más del fútbol, y hay que respetarlos como tal, jamás dudamos de ellos en los dos años que estuvimos en el club. Queremos ser un club ejemplo, buscamos camaradería".

Y por último, cuando se le preguntó sobre si se negocia con Vélez la venta de Facundo Garcés, Godano advirtió: "No estamos negociando con ningún club, tiene un representante que está buscando una salida, lo vamos a ayudar entre todos, quiere una salida, de nuestra parte si se queda mejor, pero con todos los jugadores somos iguales, el que quiera buscar una salida tiene la posibilidad de hacerlo".