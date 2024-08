Godano, ante lo que podría ser una decisión radical en Colón

LEER MÁS: La presión, el otro gran rival que tendrá el Colón de Delfino

Colón está atravesando un profundo bajón futbolístico, más allá de algunos oasis como significaron las victorias ante Chaco For Ever, Atlético de Rafaela y sobre todo la conseguida frente a Estudiantes de Río Cuarto. En el choque ante los cordobeses llegó con la misma presión, pero pudo desenredar el partido desde el inicio con el tanto de Genaro Rossi.

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, Iván Delfino cuenta con el respaldo total de Víctor Godano, más allá que algunos de los integrantes de la Comisión Directiva sostienen que el crédito está prácticamente agotado, y que será clave este partido ante Mitre y la nueva salida, cuando tenga que enfrentar a Gimnasia y Tiro de Salta.

En tanto, como se informó en la ocasión, Delfino habló con algunos jugadores del plantel tras la derrota ante Aldosivi en Mar del Plata, y habría recibido el respaldo, con lo cual ya se sabe que el mismo DT comenzó a dudar por el momento futbolístico que está atravesando Colón.

Colón, ante un momento determinante en la campaña

La buena noticia para Colón es que jugará nuevamente de local, donde en lo que va de la temporada solamente resignó puntos, por empates, ante Aldosivi, Temperley y Atlanta. Al resto los ganó a todos, marcando una clara superioridad sobre sus rivales. El otro dato favorable es que los dirigentes de Colón están a tiempo en caso de que ante Mitre no se consiga el resultado deseado de dar el volantazo.

De esta manera, más allá que a nadie en el mundo Colón se le cruza la idea de que no haya otro resultado que no sea la victoria ante Mitre, Godano es consciente que podría estar en la antesala de una decisión que debería ser radical, ya que el equipo más allá del oasis que significó la victoria ante Estudiantes de Río Cuarto sigue en un profundo bajón y no se puede dar el lujo de seguir dejando puntos en el camino en función del gran e innegociable objetivo que es volver a Primera División.