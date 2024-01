LEER MÁS: Colón, atento: Lanús prepara una oferta por Ramón Ábila

En cuanto al reclamo que se formuló por la directiva encabezada por José Vignatti por el descenso, en AFA, Víctor Godano afirmó: "Esta es una presentación que hizo la CD anterior, a la cual estamos obligados a seguirla, luego veremos qué dice el Tribunal de Alzada, si es a favor y en contra, y luego ver si se va al TAS o no, tenemos que consultarlo con el abogado Reck, sobre si conviene o no. Todo cuesta y no queremos perder el tiempo, estamos pensando en la Primera Nacional, sortearon el torneo, vamos a jugar con CADU y estamos pensando en eso que será muy difícil".

Godano presidente colon 3.jpeg UNO Santa Fe : José Busiemi

Pero luego, Víctor Godano remarcó: "Estamos trabajando para jugar ante Defensores Unidos, estamos armando el plantel para eso. Tenemos un plantel económicamente caro para la categoría, era caro para Primera. Tenemos que incorporar a jugadores de la categoría para pelearlo, nosotros tenemos la obligación de continuar con lo que inició la CD anterior, luego veremos qué define el Tribunal de Alzada y si el abogado Reck nos aconseja o no continuar con el reclamo. Siempre cuidando la economía, ya que el club es de los socios".

En cuanto al descenso que sufrió Colón, cuando se le preguntó a Víctor Godano por los motivos, afirmó: "No puedo decir a ciencia cierta porque lo vi desde afuera. Lo viví como un hincha, pero ocurrió. El equipo venía de malas campañas, el último torneo era de 14 fechas, se hizo fuerte de local pero no de visitante, donde tuvo grandes falencias. Se trajeron jugadores pero costó ensamblarlos, había buenos jugadores, mejores que otros rivales, pero no había equipo. Eso sufrió Colón, por los jugadores que teníamos fue un descenso no esperado, distinto a los que tuvo antes".

Y cerró: "Colón tuvo uno en el 81 y uno en 2014, donde estábamos en la presidencia, eran anunciados, el club estaba destruido. Ahora había un plantel caro, con buenos jugadores, lamentablemente nos tocó. El pueblo sabalero sufrió mucho, pero el pueblo sabalero está acostumbrado a levantarse, esperemos que sea el año de Colón, será muy difícil, habrá dos ascensos, pero tendremos que afrontarlo con las mayores ganas posibles".