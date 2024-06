Goltz, satisfecho con el rendimiento de Colón ante Talleres

LEER MÁS: Colón cambia el chip y mete la cabeza en Deportivo Madryn

"El resultado marca otra cosa, más allá del desgaste, la bronca no la sacamos, tenemos plantel y equipo, una manera de jugar muy buena, si tenemos esta intensidad dependerá de nosotros", agregó Paolo Goltz, sobre la actuación de Colón ante un rival de suma jerarquía como Talleres.

Goltz sobre el arbitraje de Ramírez

También tuvo tiempo de referirse al polémico arbitraje de Nicolás Ramírez, y destacó que "se vio el descontento nuestro, las tarjetas fue muy notorio, en el primer tiempo viene el gol en la adición, con todos los cambios, a veces los árbitros tienen eso, no tendría que ser así, no sirve hablar pero no podemos hacer nada".

"Me tocó jugar la Copa Argentina y las veces que quedamos afuera tuvimos buenas actuaciones, el partido del domingo es muy importante para quedar arriba. El cuerpo técnico sabrá quién puede llegar bien al domingo. Hubiera sido bueno jugar un tiempo después, no podemos hacer nada, el que esté mejor jugará", cerró Paolo Goltz sobre lo que dejó la eliminación en Copa Argentina y lo que viene en la Primera Nacional, en la visita a Deportivo Madryn.