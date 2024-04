Goltz y los objetivos de Colón: "Necesitamos seguir creciendo"

En relación a las últimas semanas, Colón se encontró, particularmente su entrenador, con algunos contratiempos lógicos del día a día, al momento de armar el once que enfrentó a Brown de Adrogué.

Buscando siempre la mejor versión, el estratega recibió el pulgar arriba de Paolo Goltz, quien no entrenó con normalidad. El defensor aguantó todo el partido y desgranó el 4-0.

En relación a la actuación mostrada, consideró que "lo habíamos hecho en la cancha de Morón hace un par de semanas atrás, lo hablamos, no es el juego que queremos hacer pero a veces hay que acomodarse a lo que es la cancha, el rival y las condiciones en que lleguemos a jugarlo. Se demostró jerarquía y se ganó un partido muy importante".

Más adelante reconoció que "pareció más fácil de lo que fue, conseguimos una ventaja rápido, eso te da tranquilidad jugar con ese resultado ayuda, pero es complicado, por una pelota de segunda jugada, de juego largo, de pelearla, los que estuvimos adentro de la cancha la peleamos y nos llevamos los tres puntos".

En referencia a sus problemas físicos, el entrerriano expresó que "venía muy bien, en la semana previa un par de días no entrené, llegué más o menos físicamente, estuve en duda pero por suerte jugué y me sentí bien. No tuvimos tanta participación, si atentos a segundas pelotas y aguantamos todo el partido".

Para después, agregar: "Me preguntó el entrenador un par de veces, yo quiero estar siempre dentro de la cancha, hay muchas jugadas en áreas, de rebotes, pelear, siempre estas cerca del arco, nuestros delanteros estuvieron finos".

En la parte final hizo mención al objetivo semanal que trae el grupo, a punto tal de soslayar: "Es lo que necesitamos, exigirnos, son exigencias para mejorar, está bueno, todos los entendemos de la misma manera, necesitamos seguir creciendo, mejorando cosas y creo que vamos por buen camino".