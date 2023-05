Gorosito: "Que el equipo salga de memoria es mérito de los jugadores"

Néstor Gorosito brindó su habitual conferencia de prensa previa a una nueva presentación de Colón en la Liga Profesional. Si bien no adelantó más detalles de la formación, confirmó el regreso del capitán Paolo Goltz para visitar a Instituto.

En el inicio también se mostró feliz por la noticia de que la lesión de Leandro Quiroz es mucho menos grave de lo esperado. Al respecto, expresó: "A nosotros nos enorgullece que no esté más lesionado que un triunfo, priorizamos la parte humana y es muy bueno para el chico que no tenga una lesión grave. Es una alegría lo de Ojeda a la Selección, estuvimos hablando con él, que demuestre educación, que sea respetuoso con los entrenadores, juegue o no, él está representando a Colón".

Más adelante dijo que "nosotros nos trazamos como objetivo de estos cuatro sacar la mayor cantidad de puntos posibles, por suerte estamos siendo efectivos en nuestra cancha, no hay que dejar pasar esta posibilidad, en el arranque se dejó pasar varios partidos. El hecho de que el equipo salga de memoria es mérito de los jugadores que van levantando y obteniendo resultados".

LEER MÁS: Gorosito apostará a su equipo ideal en Colón ante Instituto

Pipo insistió en un concepto vital desde su filosofía: "Siempre digo lo mismo, no tenemos titulares, dirigimos un plantel, simplemente el domingo a algunos les toca estar adentro y otros afuera, el que juega debe demostrar porqué está jugando, si el suplente está mejor jugará el otro partido, el hecho de los resultados marca esa continuidad".

Gorosito2.jpg

En otro tramo de la charla aseveró que "Colón está noveno desde nuestra llegada, de a ratos el equipo tiene momentos muy buenos, tenemos altibajos, eso nos genera inseguridad, en el segundo tiempo con Talleres ganando 2-0 erramos tres o cuatro goles seguidos, terminamos sufriendo y parecía que nos podían ganar. Son inseguridades nuestros, estoy más que conforme con lo hecho, los chicos están convencidos de lo que hacen, tenemos que defendernos con la pelota, nunca podemos descansar y dominar con la pelota".

El orientador rojinegro también puntualizó que "necesitamos que los que juegan adelante se carguen el equipo, hay momentos que deben hacerlo, el jugador que nos regule los tiempos, cuando no lo tenés, el equipo en sí que se defienda con la pelota y pase eso seguido".

LEER MÁS: El posteo especial de Colón para su capitán

En referencia al actual momento de su rival de turno, Instituto, disparó: "El fútbol argentino a comparación del europeo es diferente, Instituto ganó mejor que nosotros en la cancha de Boca. Hay veces que uno atraviesa períodos que no son tan buenos, no hay rivales débiles, está demostrado, Arsenal le ganó a River en su cancha, es muy difícil que en España eso suceda, en Argentina pasa. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, no podemos regalar nada, llegamos a fin de mes justo con los pesos".

En la parte final, hizo mención al presente de Garcés, al admitir que "Facu es un capitán sin la cinta, tiene 22 años y parece de 30, muy responsable, quiere al club, se preocupa por todos, por el club, es un ejemplo. El vestuario cuando ganás hay buenas sensaciones, te permite trabajar más tranquilo, no varía por un resultado la forma de trabajar, está todo diagramado, es muy bueno ganar te da confianza, es importante que se tome protagonismo. No vamos a ir a ver qué hace Instituto, vamos a tratar de ganar, en algunas canchas pudimos hacerlo y en otra no".