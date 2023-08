El DT de Colón, Néstor Gorosito, no admitió el interés por Ángel Cardozo Lucena y expuso que, por lo que sabe, no tienen "problemas" con la inhibición

Para Néstor Gorosito, sumar un 5 en Colón es la obsesión. Si bien hay varios jugadores en ese puesto en el plantel, no estarían en el nivel que pretende y por eso insiste con el pedido a la dirigencia. Tras caerse lo del chileno Estaban Pavez, la mira seguiría en el exterior y, en las últimas horas, se volvió a relacionar al Sabalero con Ángel Cardozo Lucena, actualmente en Cerro Porteño.

En este sentido, el técnico fue tajante en charla con radio Universo AM 970 de Paraguay: "Sinceramente yo no sé nada. Puede ser que el club haya hecho alguna gestión, pero yo no lo sé".

Asimismo, explicó las características del jugador que están buscando: "Estamos necesitando un cinco como Richard Ortiz (capitán de Olimpia, pero solo como cita, no interés). Cardozo Lucena es un futbolista que estuvo en la Selección y juega bien, pero no es una cosa que pase por mí sino por el club (Colón)".

image.png Pipo Gorosito no le dio identidad a la opción de Ángel Cardozo Lucena para Colón.

Asimismo, sorprendió cuando se le consultó sobre la inhibición que hay de Nacional por la deuda en el préstamo de Carlos Arrúa, que se recupera de un desgarro: "Creo que nosotros no tenemos problemas". La dirigencia trabaja en estas horas para cancelar los 200.000 dólares.

Luego, resaltó las condiciones de Alberto Espínola, que viene de hacer el gol del triunfo ante Independiente: "Jugó muy bien los dos partidos (también el de Lanús por Copa Argentina). Es un jugador de Selección y tiene muy claros los tiempos de juego. En el sector donde se desempeña lo hace muy bien".

En el final, contó cuáles fueron los otros paraguayos que solicitó y no llegaron: "Nosotros no pedimos a (Juan) Patiño. Sí a Carlitos Rolón y Braian Ojeda. Así que en defensa ya no buscamos. El club trajo a (Germán) Conti que estaba jugando en Rusia".