Gorosito, entre el optimismo inicial y la cautela del presente

En consecuencia, la pregunta sería ¿Qué pasó entre la primera y la última frase que expresó Gorosito? . Pasó de considerar que tenía un buen plantel, a dar a entender que con estos jugadores más no podía hacer. De alguna forma, con lo que dijo después del partido, buscó en parte, desligarse del momento que atraviesa Colón.

La realidad es que si bien Colón no cuenta con un gran plantel, ni por casualidad está entre los peores. Tiene jugadores de experiencia y trayectoria, que otros equipos no poseen. También es cierto que cuenta con otros que demostraron no estar a la altura de las circunstancias.

Pero a la hora de hacer un repaso, el bloque defensivo de Colón es para respetar con: Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado. Y tiene un arquero confiable como Ignacio Chicco. En la mitad de la cancha, está Baldomero Perlaza, jugador que integró la Selección de Colombia y que muchos clubes argentinos querían.

Llegó Cristian Vega, pretendido en su momento por Independiente y con otras ofertas arriba de la mesa. Andrew Teuten cuando vino, había sido elegido el mejor lateral izquierdo del fútbol uruguayo. Por otra parte, Colón le había ganado la pulseada a Estudiantes para sumar a Juan Pablo Álvarez.

A eso hay que agregar la presencia de Ramón Ábila, goleador de gran trayectoria y codiciado por muchos equipos de Primera División. Leonel Picco era la figura de Arsenal, al punto tal que no querían dejarlo ir y Colón debió esperar para poder comprar su pase. Mientras que Jorge Benítez con pasado en el seleccionado paraguayo rescindió contrato con Platense, aún cuando el Calamar quería retenerlo.

Por su parte, José Neris era una de las promesas del fútbol uruguayo, precedido de buenos antecedentes. Y a los jugadores mencionados, hay que nombras a otros dos futbolistas de las inferiores que fueron campeones y que están absolutamente consolidados como Eric Meza y Santiago Pierotti.

Por lo cual, no hay dudas de que Colón tiene un plantel respetable, inferior claro está al que fue campeón, pero tampoco se puede vivir de las comparaciones. En este torneo, otros equipos con menos recursos que el Sabalero vienen protagonizando mejores campañas.

A excepción de cinco equipos (River, Boca, Racing, Talleres y Estudiantes), el resto en algunos casos tiene igual que Colón y en muchos otros, bastante menos que el Rojinegro. Por ello, estar ubicado en la 20ª posición de la tabla con apenas 18 puntos, está muy lejos de las expectativas iniciales.

Colón mejoró con la llegada de Gorosito, pero con el correr de los partidos entró en una meseta. Por ello, la última frase de Pipo sonó a excusa, o en todo caso tuvo una lectura inicial equivocada. En el medio, el Sabalero jugó 13 partidos, con resultados discretos, ganando tres, empatando ocho y perdiendo dos.

La efectividad lograda de la mano de Gorosito alcanza el 43,5%. Por debajo de la media, no es para rasgarse las vestiduras, pero está lejos de festejarse. Seguramente en el próximo mercado de pases, vendrán refuerzos a potenciar al plantel, pero habrá que decir que con estos jugadores, Colón demostró que puede jugar mejor y ser más confiable.

Quizás sea la etapa, en la que el cuerpo técnico deba entregarle otras herramientas a sus jugadores para levantar el rendimiento. Con lo que hizo, le alcanzó para mejorar, pero la sensación es que tocó techo. Dependerá de que los futbolistas levanten su rendimiento, pero también de que Pipo haga una lectura acertada.