La información que llegó desde Radio La Red de Buenos Aires (AM 910) dio cuenta que durante su estadía en Buenos Aires, durante las vacaciones del plantel de Colón, Néstor Gorosito tomó contacto con Gonzalo Marinelli, arquero de Tigre, a quien dirigió en dicho club. También se reveló que se le había bajado el pulgar a la chance de que Sebastián Prediger pueda salir del Matador.

En lo que va del mercado de pases se mencionó que Colón está buscando arquero, como consecuencia que hay una gran incertidumbre sobre la situación de Ignacio Chicco, a quien se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre, fecha en la cual también terminará la relación con Matías Ibáñez, el otro golero que tiene el plantel profesional.

Gonzalo Marinelli viene de perder su lugar como titular en Tigre. El entrenador Juan Sara se inclinó por el paraguayo Santiago Rojas, e incluso en el último partido ante San Lorenzo, en Victoria, no fue al banco de los suplentes, donde estuvo el juvenil Federico Gomes.

En lo que va del receso también se mencionó que Federico Lanzillota, arquero de Argentinos Juniors, también tenía chances de recalar en Colón, más allá que no hubo avances en esta gestión, a la cual se catalogó de muy difícil. En tanto que también se mencionó que esta búsqueda podía ser una estrategia de los dirigentes para que Ignacio Chicco termine firmando un nuevo contrato con Colón.

Por lo pronto, la única certeza fue lo que confirmó Néstor Gorosito en diálogo con LT10 (AM 1020), donde destacó: "Dicen que hablé con Marinelli, pero no hablé con nadie. Yo no estoy buscando, el club creo que sí. El club capaz que busca".