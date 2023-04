Gorosito se refirió al color de pelo de Moreyra y llamó a la reflexión

• LEER MÁS: Gorosito: "El equipo está bien y con mucha ilusión de poder ganar"

Como era de esperase, no confirmó el equipo, pero dentro de la charla con los medios, hizo foco en los cambios de looks de los jugadores. Lo hizo en su momento sobre Alejandro Garancho de Manchester United y ahora redobló la apuesta, pero por un integrante del actual plantel: Stéfano Moreyra.

Ante Atlético Tucumán, lució el pelo platinado, no pasando desapercibido por la gente. Luego en el entretiempo, fue reemplazado por estar "impreciso", tal como consideró el DT después.

Stéfano Moreyra 1.jpg Pipo Gorosito sentó su postura sobre el cambio de look de Stéfano Moreyra en Colón. Prensa Colón

En sus palabras, llamó a lareflexión: "Soy antiguo, pero tengo hijos de 17 y 16 años. Sé que hay una moda del pelo y soy de la idea que los jugadores llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha y no por pintarse la cabeza. Eso quizás no te lleve a jugar bien. Sé que soy antiguo, pero pienso que hay que entrenar bien y no pensar en otras cosas. Una vez que tengan cinco o seis palos verdes en el banco –en referencia a tener trayectoria–, que se pinten el pelo de verde, colorado o azul. Mientras tanto, que no llamen la atención, que será mejor para él. Tampoco es una regla sin ecua non y debe ser lo que yo digo, porque está el chico (Juan, de Huracán) Gauto, que tiene la cabeza pintada y juega bien. Ahora si como papá me das elegir, no lo prefiero".

