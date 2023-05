¿Qué dijo Gorosito del mercado de pases y un posible regreso de Prediger?

Y siempre en el radar de Colón en los últimos mercados sobrevoló el nombre de Sebastián Prediger, jugador al que conoce y muy bien Pipo de su paso por Tigre.

"Seba está en Tigre, tenemos un plantel y por una cuestión de respeto no corresponde que hablemos antes, lo quiero mucho, es muy sano, muy buen pibe, leal, ahora que yo hable no conduce a nada, yo no se nada si hablaron o no. Normalmente antes de venir a Colón hablaba seguido pero ahora no", apuntó.

LEER MÁS: Gorosito confirmó el regreso del capitán de Colón

Para después, dejar su pensamiento del próximo mercado de pases que tiene por delante la entidad del barrio Centenario: "Uno va viendo cosas sin dejar de prestar atención a lo más importante, después depende del rendimiento de los muchachos, el fútbol es muy cambiante, firman un año de contrato, hay situaciones, nosotros consideramos y el club tiene otros compromisos, no quiero traer por traer, me gustaría que Colón no sea un cementerio de jugadores, sino que sea un lugar donde exploten y puedan ganar guita. Si traigo un clavo, me voy, y después lo tiene que pagar el club".

Y después, remató: "Tiene que ser todo consensuado, que el club esté convencido de lo que trae, son ellos los que pagan. A los nombres los tengo en la cabeza".