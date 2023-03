Pipo Gorosito, de frente en Colón: "Ante los veía trotones y ahora los veo agresivos"

A diferencia de los últimos dos partidos, Colón ahora hizo más que el rival. El empate 1-1 fue demasiado premio para Newell's, pero cuando no se está de racha pasan estas cosas . Al cabo de estas primeras siete fechas, el Sabalero es el único que aún no ganó y, por si fuera poco, está último. Una situación no tiene nada contento a la gente y menos al entrenador, Néstor Gorosito .

En conferencia de prensa, contó cuál fue su plan previo: "Eric (Meza) viene de un tiempo largo sin jugar. También tuvo una gripe fuerte y ahora no lo vimos bien, por lo que optamos por Juan (Álvarez) que, al igual que (Joaquín) Ibáñez, cumplieron. Ahora veo que competimos un poco más. Antes me fui muy preocupado. Lógico que no me voy contento, porque no podemos ganar. pero se van viendo mejorías ".

"Seguro que no es placentero estar en esta situación. Hace cinco meses que no gana Colón y hace 10 días que estoy. Así que tranquilo, porque hay buenos jugadores. Hay que seguir trabajando", agregó.

Asimismo, Pipo confesó: "Tratamos de armar jugadas contra un equipo que tiene trabajo y gastó mucho en el mercado. Ni hablar del gran entrenador que tiene. Julián (Chicco) rindió bien en las prácticas y por eso lo pusimos. Hicieron una buena dupla con (Stéfano) Moreyra, que tiene un crecimiento importante. Se van viendo cosas, pero no nos alcanzó. En otros partidos casi no llegamos y ahora hasta un penal tuvimos. En nuestro mejor momento ellos encontrar el empate".

"Uno ve que el equipo que compitió. Nada que ver con el primer tiempo de Huracán y Gimnasia. Sin hacer una cosas extraordinaria, tuvo más situaciones de gol. Tuvimos la mala suerte de errar un penal y el rebote. Hay que pasar estos momentos y creemos que por acá es el camino. Los muchachos se van sintiendo mejor. Veremos cómo estamos ahora. Ante los veía trotones y ahora los veo agresivos", remarcó el conductor sabalero.

Pipo Gorosito.jpg Pipo Gorosito analizó el empate de Colón ante Newell's y pidió disculpas por el faltazo en la conferencia del domingo. José Busiemi / UNO Santa Fe

Más de Pipo Gorosito en conferencia

"(Gian) Nardelli entró porque Aguirre subía por la izquierda. Lo mismo que no los pasó con Domíguez ante Gimnasia. Con eso se terminó. Con Tomi (Galván) buscamos un último pase en los metros finales", expuso el técnico.

Luego, enfatizó en eso de quién está mejor, juego: "Brian (Fernández) no sé hace cuanto que no juega. Tuvo un esguince y hace seis días que trabaja aparte. (Baldomero) Perlaza si juega mejor volverá. Aprovecho para pedir mil disculpas sobre la conferencia. La culpa fue mía. Ni me acordé. Cuando me llamó Alicia (Coronel, la responsable de prensa) me quería morir, porque es la primera vez que me pasa. Soy muy respetuoso y por eso pido mil disculpas. Puedo ser un burro con la pelota, pero soy respetuoso del trabajo".

Volviendo a las falencias de Colón, Gorosito se sinceró: "A veces falta ligar un poco. A veces es complicado cuando venís de estas rachas. Vamos a ganar sufriendo. Quiero ganar como todos, pero no se da por ahora. Tuvimos situaciones, algo que no teníamos antes".

"Conejo (Benítez) es un muy buen jugador. Tiene un recorrido en equipos del exterior y ahora lo tenemos. Gana de arriba, es dúctil y lo que tenemos que conseguir es que sea más constante, que no tenga lagunas. Lo necesitamos más continuo y para ello es clave que se la den más limpita", aseveró.

Pipo, sin rodeos en Colón

"No hay un sello. Tratamos de sacarle el máximo provecho a lo que tenemos, porque el plantel estaba armado. Hay buenos jugadores y me por eso me tengo que adaptar. Jugamos casi siempre con cuatro defensores, salvo una etapa en Tigre. Ahora con lo que estamos armados, porque pensamos que para lo de ahora es más adecuado marcar con cinco, los muchachos están más cómodos, por más que preferimos defender con cuatro", argumentó.

Pero la cosa no quedó ahí: "Yo no tengo titular ni suplentes. Tratamos a todos de la misma forma. El que está mejor, juega. (Leonel) Picco hizo un entrenamiento espectacular el otro día y eso genera una gran competencia. Moreyra va teniendo un crecimiento importante, con personalidad. Estamos todos en la misma causa, tratando de sacar a Colón adelante".