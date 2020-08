Gozalvez: "Sueño con debutar en la cancha de Colón"

La gran novedad en torno a la conformación del plantel de Colón, de cara a la próxima temporada, es que Eduardo Domínguez promovió a 12 juveniles, que ya comenzaron a entrenarse con el plantel de Primera División en el Predio Ciudad Fútbol. Uno de ellos es Guillermo Gozalvez, carrilero izquierdo, categoría 2003 de Colón, que puede jugar también como extremo por la misma zona. Se trata de un jugador potente, zurdo y con buen remate.

En diálogo con Radio Eme Deportivo, Guillermo Gozalvez contó su experiencia sobre lo que significa entrenar con la Primera División de Colón, más allá que también habló acerca de su llegada al fútbol profesional, como así también de los sueños que tiene con la camiseta rojinegra y, además, reveló a quienes tiene como referentes.

En el arranque de la charla, Gozálvez reveló: "Soy categoría 2003, me desempeño como volante por izquierda y me gusta ir por afuera. Nací en Santa Fe y actualmente vivo en barrio Pompeya".

LEER MÁS: ¿Qué jugadores del plantel de Colón quedaron aislados?

"Empecé a jugar al fútbol los tres años en La Cavita, hoy es Deportivo Agua. Allí estuve hasta los 10 años que vine a Colón y ya llevo siete años acá. Jugué también de doble 9, yo juego donde quiera el técnico, aunque mi puesto habitual es de volante por la izquierda", reveló Guillermo Gozalvez sobre sus inicios en el fútbol y sus características de juego.

image.png Eduardo Domínguez promovió a 12 juveniles al plantel profesional de Colón, entre los que está Guillermo Gozalvez.

Mientras que en otra parte de la charla Gozálvez, uno de los jugadores en quien Eduardo Domínguez tiene depositadas grandes esperanzas en Colón, afirmó: "No abundan jugadores volantes por izquierda. Me fijo mucho en Ángel Di María, por su manera de jugar y de atacar, es un jugador hábil y rápido. También me gusta mucho Lionel Messi, pero no es lo mismo a lo que yo juego. Del fútbol argentino me gusta mucho Lucas Viatri, esa clase de delanteros me gustan".

En otra parte, a Guillermo Gozalvez se refirió al título que logró en las inferiores de Colón y reveló: "Fue una experiencia muy linda ganar el torneo de Inferiores en el 2018. Haber cumplido ese objetivo fue muy lindo, no es algo que se da todos los días".

LEER MÁS: Colón: ¿qué dice el protocolo ante un caso de coronavirus?

También Guillermo Gozalvez reveló cómo se dio su llegada al plantel de Primera División de Colón y dijo: "Me llamó Eduardo Domínguez para que arranque a entrenar y hacerme los estudios que hay que hacerse por la pandemia. No esperaba el llamado, sentí una alegría inmensa, un premio a tanto sacrificio, se me cayeron varias lágrimas, es mucho esfuerzo el que hace uno. Mi mamá me dijo que lo disfrute porque no todos tiene la misma posibilidad que yo, que pocos tienen ese privilegio".

"Me tocó un grupo muy bueno, siento mucho respeto. Es muy raro entrenar de la manera que lo hacemos, el estar todos separados, cada uno con su pelota, no queda otra y hay que adaptarse", se refirió Guillermo Gozalvez sobre cómo se desarrollan los entrenamientos en Colón.

Mientras que en la parte final, Guillermo Gozalvez se ilusionó: "Sueño con debutar en primera en la cancha de Colón".