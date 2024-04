Guille se la juega en Colón: "El técnico me dio la confianza para atacar como 9"

Colón fue más que Nueva Chicago en el primer tiempo, pero no lo plasmó en la red y por eso para el complemento, Iván Delfino definió el ingreso de Braian Guille . Un movimiento clave para encontrar otro tipo de respuestas en ataque ubicado como falso nueve en lugar de un intrascendente Tomás Sandoval. No solo complicó a la defensa sino que también casi llega el gol. El resultado: victoria 2-1 en el Brigadier López.

Colón no descansa y ya piensa en el debut de Copa Argentina con posibles cambios

"Me tocó arrancar el campeonato y luego salir, pero este es un equipo que tiene mucha jerarquía. Hay que esperar siempre la chance para demostrar y ojalá pueda seguir en este nivel", contó el zurdo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TyCSportsPlay/status/1776433550457274652&partner=&hide_thread=false ¡Casi tuvo el tercero! @ColonOficial está intratable y tras un desvío de Ferrero, el travesaño le impidió a Facundo Castet ampliar la ventaja del encuentro. Disfrutalo EN VIVO por @TyCSports y https://t.co/6eSENGb6G0 acá https://t.co/y8Sr2PEyV0 #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/QcspY2wmDF — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) April 6, 2024

Braian Guille entró a jugar de falso 9 en Colón ante Nueva Chicago

Respecto a la función que entró a cumplir contre el Torito, sorprendió: "Me tocó jugar como 9 en las inferiores en Racing, pero luego nunca más. Sí de mediapunta. El técnico me dijo que en tres cuartos juegue simple y me haga fuerte con los centrales. Luego, que tenía la confianza para atacar".

• LEER MÁS: Colón no descansa y ya piensa en el debut de Copa Argentina con posibles cambios

"Mucha fortuna tuvieron ellos en el gol luego de unos rebotes, pero lo importante es que el equipo se repuso y lo ganamos", acotó Braian Guille.

• LEER MÁS: Prediger: "Tenemos la suerte de jugar con este marco impresionante en Colón"

Mientras que en el cierre de la charla con los medios, entre ellos UNO Santa Fe, resaltó la tarea de Manuel Vicentini, que salvó el resultado cerca de la conclusión del partido: "Tener un arquero que te salve también es importante. Esto hace al equipo y estuvo muy bien. Merecimos incluso hacer algún gol más".