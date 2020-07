Una de las prioridades para el entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, era retener a Guillermo Celis al menos hasta diciembre. Ante la incertidumbre respecto a cuándo se reanudará el fútbol en Argentina, la dirigencia no aceleró con una propuesta de renovación, ya que el volante terminó su contrato el pasado 30 de junio. Actualmente está en Santa Fe a la espera de novedades para regresar a Colombia en los vueltas para repatriados en esta cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Producto de esto, se vienen tejiendo varios rumores respecto a que, como viene la mano, está más cerca de volver a jugar en su país que hacerlo en el Sabalero, que está buscando hacer recortes en los presupuestos. Precisamente es un tema crucial en torneo al cafetero, ya que la cotización del dólar le juega en contra, porque cobrar en pesos no le conviene. Tanto es así como habrían existidos sondeos de clubes colombianos.

Guillermo Celis 2.jpg Guillermo Celis terminó su contrato en Colón y hay rumores sobre su posible vuelta a Colombia

Pero fue el propio Guillermo Celis quien salió al cruce de los trascendidos: "No tengo absolutamente nada de Colombia en este momento. Sí preguntaron, pero nada de Colombia, de ningún club. Le preguntaron seguramente a mi empresario, pero a mí no buscó ninguno", contó en diálogo con el programa Vbar de Caracol Radio.

El jugador llegó a comienzos de 2019 de la mano de Julio Comesaña y tuvo oportunidades en cuentagotas. Después en un partido ante Lanús por la Superliga se rompió los ligamentos de la rodilla y debió estar más de seis meses parado por la recuperación. Ese pasaje lo golpeó muy duro, incluso admitiendo no sentirse acompañado por el club.

Guillermo Celis (1).jpg Eduardo Domíngue fue el único que le transmitió entusiasmo de seguir en Colón.

Fue así como tuvo el alta médica y solo esperó la fecha que terminaba su vínculo para pensar en su futuro. Pero fue justo en las semanas previas que lo llamó Eduardo Domínguez para decirle que lo tenía dentro de su proyecto. Esto fue un bálsamo para Guillermo Celis después de tan pocas oportunidades en Santa Fe. De todas maneras, por ahora no ve el mismo entusiasmo por parte del club.

"De Colón me ofrecieron una renovación pero de parte del cuerpo técnico. La dirigencia, como todavía no hay fecha para el comienzo del fútbol, aún no me ha hecho una oferta. Además tengo que negociar primero con Vitoria Guimaraes, que es el dueño de mis derechos. Me queda un año más de contrato en Portugal", concluyó.