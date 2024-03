Hernán Lópes, un nuevo dolor de cabeza en Colón

Colón tenía todo a favor para cortarse solo en la punta de la Zona B de la Primera Nacional, ya que jugó con el resultado puesto de Defensores de Belgrano, que igualó como local ante Almagro. Sin embargo, a pesar de haber ido ganando con un tremendo cabezazo de Paolo Goltz, el equipo de Iván Delfino no lo pudo aguantar y terminó empatando 1-1 en el Brigadier López.

De esta manera, terminó la sexta fecha de la misma manera en que la había arrancado, es decir como líder junto al Dragón. La jornada no dejó de ser productiva, ya que los equipos que venían por detrás no aprovecharon, y solo fue San Telmo el que ganó para ponerse a tres puntos de esa línea.

LEER MÁS: El poder de fuego de Colón que lo convierte en gran candidato

Ahora, la cabeza de Colón se pone en Mitre de Santiago del Estero, a quien visitará el próximo domingo, desde las 17.15, en el estadio Doctores José y Antonio Castiglione. El equipo local viene de perder ante Almirante Brown por 2-0, en La Fragata, y quedó con nueve puntos, a cinco de la línea del Sabalero.

Sebastián Prediger.jpg Prensa Colón

En Colón hay cuatro jugadores que no pudieron ser considerados por diferentes lesiones, como Julián Navas, Christian Bernardi, Braian Guille y Nicolás Leguizamón. En tanto que Sebastián Prediger terminó con un calambre, el cual será evaluando en el transcurso de la semana cuál fue su alcance.

LEER MÁS: A 24 años de la goleada 4-0 de Colón a Unión en el Clásico

Pero allí no termina todo, ya que también se conoció que Hernán Lópes terminó con una molestia en el tendón de Aquiles, tomando como referencia que ya viene de perderse el partido ante Estudiantes de Río Cuarto por un inconveniente físico.

Un dato no menor en todos estos jugadores que cuentan con lesiones es que Iván Delfino es partidario de no utilizar a jugadores que presenten molestias, más allá que sean menores, debido a que entiende que el campeonato es largo y exigente, y no quiere correr riesgos de lesiones mayores, con lo cual habrá que ver cuál es el verdadero alcance de la lesión que sufrió Hernán Lópes, tomando en cuenta que es uno de los sectores donde menos variantes tiene el DT de Colón.