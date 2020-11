"Hice mucho esfuerzo para darme este gol con Colón"

El atacante charló con radio Sol 91.5 y expresó que "estoy muy contento por haber hecho mi primer gol en esta cancha que siempre venía a ver al club y a los jugadores. Hoy defender esta camiseta y en mi tercer juego de local hacer el gol, es muy lindo, porque además me siento cada vez mejor".

Más adelante sostuvo que "el técnico me dijo que me iba a llevar de a poco, en la semana me dijo que iba a jugar 30 minutos, es muy valorable su palabra porque siempre cumplió. Me estoy sintiendo muy contento, con el apoyo de todos mis compañeros, una lástima la derrota, ahora iremos a buscar los tres puntos al próximo partido".

El resultado final opacó un poco esa conquista que gritó con mucha fuerza en tiempo de descuento. En este sentido remarcó que "hice mucho esfuerzo para darme este gol en Colón, se lo dedico a mi familia, sin el apoyo de ellos no hubiera podido seguir. Mis compañeros, el cuerpo técnico, con las altas y bajas que tuve desde que vine a Colón, es un plus mío valorable, iré por este camino que creo que voy bien".

En la parte final ponderó la actuación de Alvarez, el arquero de Independiente y una de las figuras del partidos, al expresar que "fue una de las figuras, atajó muchas pelotas de gol, a mí, a Bernardi, al Pulga, gana el que hace el gol, Independiente aprovechó sus situaciones y es una lástima porque como mínimo un puntito nos podíamos llevar".