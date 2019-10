Hinchas de Colón hacen hasta 500 metros de cola para canjear entradas

Los hinchas de Colón no aguantan más y cuanto antes desean tener en mano la entrada que compraron por internet para estar presentes el 9 de noviembre en La Olla.

El partido más importante en los 114 años de vida del club es esperado de manera muy especial por sus seguidores, que prometen copar Asunción.

Desde el mismo momento que se anunció el canje de entradas en el club, gran cantidad comenzó a agolparse horas antes para poder tener en mano la entrada de la final de la Copa Sudamericana. Pero la mala organización y el tiempo de demora del trámite generó ayer y hoy hasta 500 metros de cola con hinchas que demoraron hasta ocho horas para lograr el canje.

El jueves se cerró con muchos reclamos y al promediar la jornada incluso desde la institución rojinegra se elevó un comunicado a los medios que rezaba lo siguiente: "URGENTE. Solicitamos a quienes tengan que retirar su entrada, que no estén formando la fila, NO concurran a hacerlo en el día de hoy por la gran demanda de personas que se encuentran aguardando. Seguridad no permitirá que se incorporen a la fila. Recordamos que el canje continúa los días 25, 26, 28 y 29 de 9 a 18 horas".

Se estima que unos 4.000 hinchas (un poco más de 7.500 son autorizados a canjear los boletos) pasaron este jueves por las boleterías del club del barrio Centenario.

Final2.jpg

Requisitos para canjear las entradas:

-Solo la persona titular en el registro de compra puede retirarlo, los boletos solo se entregarán previa presentación de una identificación original con foto, acompañado de la tarjeta utilizada en la compra y copia del documento de las personas registradas en cada boleto.

-Solo la persona con el nombre en el registro de compra de boletos puede retirarlo. El retiro por parte de terceros no está permitido.

-No se puede cambiar el nombre del boleto.

Final3.jpg

Recomendaciones:

-No publique fotos de su boleto, ya que personas malintencionadas pueden copiar los datos, crear situaciones fraudulentas y usted puede tener serios problemas para acceder al juego.

-La información del boleto debe mantenerse confidencial para su seguridad.

-Revise sus boletos al momento de la entrega, no aceptamos quejas después de firmar el protocolo.

Además, ante cualquier problema o consulta, la única vía para notificarlo es por mail, en: atendimento@eventim.com.br