Holguín: "Con esto se cae un poco la defensa de Colón"

"No me pude sentar a leer el fallo aún. No paré en dar declaraciones desde que lo publiqué en Twitter. En conclusión, se rechaza la reclamación de Técnico universitario", reconoció este martes feriado en Argentina el abogado de Independiente del Valle de Ecuador, Andrés Holguín, tras el fallo en contra del TAS por el reclamo por el supuesto pase irregular del arquero Jorge Pinos, por LT10. Una noticia que sacudió al mundo Colón, que tiene un reclamo encarado ante la Conmebol por "fraude deportivo" en la pasada final única de la Copa Sudamericana.