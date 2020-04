Holguín: "No hay motivos para que Colón festeje"

Este lunes se conoció que la Conmebol le dio lugar a la apelación que realizó Colón, que reclamó Fraude Deportivo como tercero perjudicado por el reclamo que Técnico Universitario de Ecuador realizó por la inclusión del arquero Jorge Pinos, de Independiente del Valle, que resultó ser el campeón de la Copa Sudamericana. El abogado del ganador de dicho torneo, Andrés Holguín, dio detalles claves sobre en qué se basa su defensa.

En diálogo con La Central Deportiva, de Cadena 3 Santa Fe, que se emite por FM 107.1, Holguín comenzó diciendo: "Hay mentiras que fueron esgrimidas, con una rueda de prensa que se brindó por parte de Técnico Universitario, se están aprovechando de lo que ocurre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En cuanto a noticias positivas sobre la apelación de Colón, lo único que pasó es que el club presentó la apelación a la decisión que tomó la Unidad Disciplinaria, y desde Conmebol me notificaron y me dieron hasta el 12 de mayo para contestar. No sé qué es lo positivo, salvo que hayan tenido alguna expectativa que ni siquiera le acepten el trámite de apelación, pero no hay ninguna información nueva. Aquí Técnico Universitario siguió perdiendo sus litigios. El reclamo que presentó en contra de Sur y Norte, al que acusan como club de paso, fue resuelto por la Federación Ecuatoriana, donde el presidente de la Comisión Disciplinaria es Jaime Estrada, quien asumió como presidente de la Federación por una resolución de escritorio".

LEER MÁS: Colón, el gran beneficiado por el cambio que realizó la AFA

"Esta gente habla tanto que ya dejé de darles bolas, no pueden acusar ahora de corrupto a Estrada que se hizo cargo de la Federación Ecuatoriana. Esa resolución fue dictada por una Comisión que era presidida por él, no entiendo de dónde viene la alegría de un lado y del otro. Tengo respeto por el doctor Luis Hilbert, sé que es una persona que conoce de derecho deportivo, pero recibe noticias de un solo lado, allí está el error. Pero así son los procesos, no tiene por qué andar pidiéndome información a mí. Por eso no entiendo de dónde viene esta felicidad o armonía que invadió a la gente de Colón", agregó en otra parte de la charla el doctor Holguín.

Y Holguín detalló los pasos a seguir: "Antes que me llegue la notificación de la apelación de Colón, lo único que tenía era un pedido que tenía era que se había pedido un tiempo más importante para apelar, le dieron tiempo hasta el 28 y hoy la Conmebol nos informó que se presentó y se nos dio un tiempo para contestar. Si eso es causal para festejos, entonces, ¡salud!".

LEER MÁS: AFA: finalizó la temporada y suspendieron los descensos

Cuando se le preguntó si Colón y Técnico Universitario podrían perder algo más que el reclamo, indicó: "Si llega al TAS, allí las cosas son muy caras. Técnico Universitario pidió ante el TAS que piden una indemnización económica, y tendrán que pagar el costo, que les costará unos 80.000 francos suizos. Si Colón llega al TAS será algo parecido, el demandado no lo paga. Nosotros a su vez podríamos contrademandar en el TAS, por lo cual podrían tener otro costo".

Embed

Sobre cómo evalúa el reclamo de Colón, afirmó: "Hablé con Luis Hilbert, no lo hicimos del caso, ya que ninguno iba a dar su postura del caso. Ellos tienen una versión aparejada a la de Técnico Universitario, que no les dijo la verdad. Nunca demandaron a Pinos por la terminación de contrato, no apelaron la decisión de la Liga Pro, tampoco le habrán informado que hay una pericia que el contrato tenía una falsificación de firmas, no lo digo yo, sino una perito grafológica. El jugador presentó esa demanda pero no la continuó, y el fiscal la archivó. A Colón les venden una postura de gente que dice la verdad a medias".

"Me desilusionó el reclamo de Colón, que se veía que era similar al de Técnico Universitario. Si Independiente del Valle ganaba la Recopa Sudamericana también le iban a mandar una carta a Flamengo diciéndole exactamente lo mismo para que se unan al reclamo. Conozco la historia de Colón y de la ciudad, sé lo que es el club, me sorprende su reclamo. Pero si consideran que tiene asidero su reclamo para tener un resarcimiento económico que sigan adelante. Si se le da la razón a Técnico Universitario lo único que podría percibir sería un derecho de formación, sería un monto bajo para lo que es el fútbol", agregó Holguín en otra parte de la charla.