Horas claves para definir la llegada de Brian Fernández

La novela de Brian Fernández a Colón consume sus últimos capítulos y la sensación es que en las próximas horas habrá una definición. Y la misma tendría un final feliz, ya que el delantero se convertiría en refuerzo sabalero.

Como nunca antes, la chance es concreta, el futbolista tiene el pase en su poder y ese es un dato clave, ya que su representante Cristian Bragarnik acordó con José Vignatti el tema contractual. En consecuencia, solo resta el sí del atacante.

Y esa respuesta llegaría en breve, dado que no hay demasiado tiempo para esperar y tanto los dirigentes como el entrenador Diego Osella pretende una definición lo antes posible. En las últimas horas trascendió el interés de Diego Maradona para llevar a Fernández a Gimnasia de La Plata.

Pero más allá de esa intención, el futbolista tendría decidido cumplir su sueño de ponerse la camiseta del club que es hincha. Osella ya dio el ok y eso allanó el camino, ya que en su momento estuvo cerca de jugar en Colón, pero Eduardo Domínguez le bajó el pulgar.

Así las cosas, solo resta aguardar el ok del jugador y de esta manera Vignatti cumplirá un viejo anhelo que tenía. Con esa incorporación, es probable que Colón no busque un 9 de área, ya que los jugadores apuntados no tienen salida de sus clubes como los casos de Leandro Díaz y el Morro Santiago García.