Hosch, por la salida libre de Moreyra a Instituto: "Para Colón nunca fue prioridad"

En charla con el programa Deporte 9 que se emite por AM 1150, contó cómo se dio este desenlace: "Con la dirigencia anterior tuve dos reuniones recién antes del partido con Vélez y una consumado el descenso y no pudimos llegar a un acuerdo. Después, de la nueva conducción recibí un solo llamado con un ofrecimiento. Nosotros expusimos cuales eran las condiciones que se pretendían y nos dijeron que no había posibilidad, porque encontraron el club muy desordenado y sin chances de seguir hablando con estos términos. Igual, estuvimos esperando haber si llegaba otra propuesta, pero no se dio".

"Ya teníamos varios ofrecimientos que, lógicamente, analizamos porque esto es un trabajo y el jugador necesita asegurarse. Va a ser padre y busca lo más conveniente. Entonces, más allá de que su intención siempre fue llegar a un acuerdo y quedarse en Colón, notamos que para el club no era prioridad. Es así como se da esta salida", agregó.

Stéfano Moreyra 1.jpg Stéfano Moreyra se fue libre de Colón y ya firmó con Instituto. UNO Santa Fe | José Busiemi

Pero no quedó solo ahí la crítica: "En un montón de ocasiones busqué hablar con los dirigentes y siempre hubo evasivas. Tuvimos recién el primer ofrecimiento formal cuando estaba por terminar el torneo y el jugador por quedar libre. Estas cosas molestan, porque Stéfano jugó dos años en esta situación y siempre se quedó callado por el amor que le tiene al club, pero tengo que velar por sus mejores condiciones y se lo postergó muchísimo".

En el final, contó cómo se da lo de Instituto: " Es un préstamo por un año con opción de comprar una parte del pase a ejecutarse en diciembre. Lo de Instituto nos pareció lo más serio pese a otros ofrecimientos que teníamos".