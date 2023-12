Ibáñez dejó Colón y encontró trabajo en el exterior

"Gracias Colón! No terminamos como esperábamos, pero me quedo con los momentos vividos! Todo sirve de aprendizaje y siempre hay que mirar para adelante. Conocí gente extraordinaria y eso es lo más importante. Me hubiese encantado quedarme y tratar de ayudar para volver a donde merecen estar! Gracias por todo”.

Y este jueves, Unión La Calera de Chile confirmó su llegada para la temporada 2024, a un elenco que tiene nuevo técnico y por cuarta vez jugará la Copa Sudamericana.

Manuel Fernández es el estratega que reemplazó al santafesino Martín Cicotello, que clasificó al equipo al certamen internacional, acompañado de Raúl Armando como uno de sus ayudantes.

El oriundo de Ciudad Evita, apenas disputó 6 encuentros con Colón y Unión La Calera será el 10º elenco en su trayectoria, el segundo del exterior después de aquella experiencia en 2014 con el Eibar español.