Lago, directo en Colón: "Todos los que llegamos entendimos que el único objetivo es ascender"

En charla con Sol 91.5, contó como fue su presentación y lo importante que fue marcar para levantar el rendimiento: "Como es todo nuevo, no te querés equivocar y hasta antes del gol estaba incómodo. Ni hablar la cancha, que es el doble de grande en comparación a las otras de la Primera Nacional. Desde ya, también la cantidad de gente, entonces te pasan muchas cosas por la cabeza. Me saqué un peso de encima con el gol. Ahí es donde empecé a tomar confianza".

"Todos los que llegamos entendimos que el objetivo es ascender. No hay otro. Hay que ponerse esa responsabilidad, porque para eso estamos acá y queremos cumplirlo. Para todos es un desafío muy grande. En este categoría te llevás muchas sorpresas, pero a mí me gusta estar en un equipo que tiene que sea protagonista y hacerse cargo por su escudo", agregó Nacho.

Ignacio Lago.jpg Ignacio Lago resaltó este desafío de intentar ascender con Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Respecto a dónde se siente más cómodo, dijo: "En todos los clubes me tocó variar mi posición, pero siempre por todo el frente. Ahora lo hago por izquierda para poder enganchar para adentro. No tengo problemas con la zurda y cuando me vean por derecha notarpan que engancho para adentro también. Me gusta encarar y desequilibrar. Pocas veces voy al espacio, porque soy de tratar de ir con pelota dominada".

Mientras que en el cierre de la charla, contó: "Elegí vivir un poco alejado del centro. Algo que siempre hice en Córdoba y Rafaela. Pero me gusta la ciudad y lo que es Colón. Desde que comenzó a sonar la chance, la cantidad de gente que me escribió fue gigante. Una locura. Me encontré con más de lo que esperaba. No estoy acostumbrado a estar en un club así de grande".