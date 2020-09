Independiente del Valle salió al cruce sobre el caso Pinos

Precisamente los abogados de los clubes que estuvieron en el encuentro virtual expusieron sus posturas con algunos medios , algo que hizo que Independiente del Valle lanzara un comunicado saliendo al cruce de las diferentes versiones. En este sentido, sobre sale: “Se publican aseveraciones de alguien que probablemente no estuvo en la audiencia o que no entendió lo que aconteció, ya que se alejan de la realidad y lo que efectivamente sucedió ese día".

Jorge Pinos 1.jpg Independiente del Valle salió al cruce Gentileza Conmebol

Entre las aclaraciones, Independiente del Valle sostiene que la audiencia no se retrasó como algunos lo hicieron ver, sino que fue “producto de problemas técnicos de los abogados españoles contratados por Técnico Universitario y que fueron los únicos que intervinieron a nombre del club apelante”, y que en el testimonio que brindó Jorge Pinos, no se dio lo que algunos aseveran al decir que el golero guayaquileño “no tuvo respuestas ante las precisas preguntas del Tribunal”.

• LEER MÁS: Vignatti: "El arreglo con Domínguez está encaminado"

“Nuevamente nos entramos frente a las declaraciones de una persona malintencionada que probablemente no estuvo en la audiencia o simplemente no la entendió, ya que la formación arbitral (Tribunal) no le hizo pregunta alguna a Pinos, quien sólo contestó pocas preguntas del letrado (abogado) español que sí intervino a nombre de Técnico Universitario”, enfatiza en su comunicado Independiente del Valle.

También se señala que Técnico Universitario no acusó a Independiente del Valle, sino a Sur y Norte por la supuesta mala inscripción de Jorge Pinos y que el reclamo de Colón es por una “supuesta alineación” indebida, por lo que “no tienen relación el uno con el otro”.

https://twitter.com/IDV_EC/status/1310643587655315457 Comunicado Oficial l Caso Pinos pic.twitter.com/3tWXvWoZYO — Independiente del Valle (Desde ) (@IDV_EC) September 28, 2020

Finalmente, Independiente del Valle adviertió que presentará una comunicación al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol para que “conozca cómo se está manipulando la información” en el caso Pinos, ya que en el trámite se debe “guardar absoluta confidencialidad”.