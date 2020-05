"Independiente del Valle solo debe pagar una indemnización"

La final de la Copa Sudamericana que disputaron Colón e Independiente del Valle en La Nueva Olla de Asunción del Paraguay, donde se coronó el conjunto ecuatoriano tras imponerse por 3-1 parece que se sigue jugando y tendrá para un importante tiempo extra más. En las últimas horas, a la gran cantidad de voces y con la Conmebol como encargada de dar el primer veredicto, se sumó el paraguayo Gerardo Acosta, abogado especializado en derecho deportivo y ex árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte

Colón, en su reclamo que elevó a Conmebol, reclama junto a Técnico Universitario de Perú por fraude deportivo a Independiente del Valle por la inclusión del arquero Jorge Pinos, quien fue clave en dicha final, ya que le contuvo un penal a Luis Miguel Rodríguez en el amanecer del complemento.

En concreto, lo que reclama Colón con su apelación al primer fallo, son el título de campeón de la Copa Sudamericana, los premios que otorga dicho trofeo, más las clasificaciones para disputar los torneos a los que se hizo acreedor Independiente del Valle: Recopa Sudamericana (ya la disputó), Copa Libertadores de América (la está disputando) y el Mundial de Clubes 2021.

Pero Colón, en caso de no tener un fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, promete llevar el asunto ante la FIFA y luego al TAS, instancia donde ya está reclamando Técnico Universitario, que exige que se lo reconozca como propietario del pase del arquero Jorge Pinos.

pinos 1.jpg

El paraguayo Gerardo Acosta, abogado en Derecho Deportivo, y de gran conocimientos en los asuntos de Conmebol, habló con Peloteros Ecuador (@EcPeloteros) y cuando fue consultado por cómo se podría resolver el litigio, afirmó: "Pinos estuvo regularmente inscripto. El club Independiente del Valle presenta al jugador y lo inscribe, más allá que tiene un litigio con otro club. Pero como no está resuelto la Federación decide inscribirlo para que el arquero siga jugando, es un derecho consagrado en la reglamentación de la FIFA. La solución del problema no es que vuelva a trabajar en el club donde no quiere como es Técnico Universitario".

Para luego, agregar: "Si incumplió el contrato solo se traduce en una indemnización económica para Técnico Universitario. Pero cuando el jugador dijo no quiero trabajar más en Técnico Universitario, y firma un contrato con Independiente del Valle y se inscribió, ese acto jurídico está completo. Por el hecho que tenga un litigio anterior eso no invalida su contrato, lo único que hace es que tenga que pagar una indeminización por el contrato. Tenía contrato con Independiente del Valle, donde estaba regularmente inscripto, si Técnico Universitario comprueba que se incumplió eso no anula el nuevo contrato, lo anula a pagar solamente una indemnización".