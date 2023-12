Ingaramo: "Nuestra propuesta es seria y con conocimiento del club"

Se presentó la lista oficialista Tradición Sabalera, que encabezará Gustavo Ingaramo, quien estará acompañado por varios dirigentes que vienen de componer la actual CD, aunque también hubo una gran renovación, más allá que no cuenta con la bendición de José Vignatti.

Gustavo Ingaramo brindó una conferencia de prensa en uno de los salones del Predio 4 de Junio, y comenzó diciendo: "Es la presentación de la lista Tradición Sabalera, estamos muy contentos de participar, podrán ver que hay una gran renovación en este sector, donde a los que tenemos unos cuantos años nos acompaña un grupo de gente joven y profesional, que se suman con muchas ganas, y que en un futuro no muy lejano serán los nuevos dirigentes de Colón, a los que les tocará seguramente un club más grande del que estamos viviendo hoy. La idea es que este club, que es un gran club, y uno de los más importantes de la Argentina, pueda continuar en este derrotero, y que esta ruta que ha seguido durante muchos años".

LEER MÁS: Dura respuesta de Batallini sobre su posible salida de Colón

"El club fue creciendo, subiendo categorías, salimos subcampeones, recientemente campeones, también campeones de la Copa Sudamericana, llegamos a los octavos de final de la Libertadores, tuvimos importantes logros, lamentablemente tuvimos un traspié que a todos nos duele. Pero tenemos que ponerle el pecho a las balas, y será el trampolín para volver a Primera. El club fue protagonista en Primera. En el último partido Colón jugó ante Vélez con la posibilidad de pelear por no descender, pero también si le ganábamos a Buenos Aires podíamos definir el campeonato, pero es fútbol. Teníamos un buen plantel, pero esto es fútbol, a veces las cosas se dan a favor y otras en contra. Hay que pelearla", remarcó en otro tramo Gustavo Ingaramo.

Más adelante, sobre lo que pretende para el club, Gustavo Ingaramo agregó: "Queremos hacer una renovación en el club, y que esté acompañada por un profesionalismo, como es en el sector de la comunicación, que era una de las deficiencias, pero era gente que colaboraba, no era rentada. Ahora habrá gente profesional de la comunicación, en ese sentido daremos un salto de calidad, también en el área de marketing. Colón es una gran marca, es el club del pueblo, se puede explotar mucho más. Pensamos abrir un sector para la atención del socio que muchas veces se queja que no tiene el ida y vuelta que quisiera tener".

Ingaramo.jpg

Más adelante, Gustavo Ingaramo tiró: "Colón es fútbol, tiene un buen plantel, en todos los libros de pases hay jugadores que vienen y otros que se van, ahora ocurrirá algo similar, pero el equipo no se va a desmantelar por haber descendido, se hará el esfuerzo necesario para armar un equipo competitivo. Colón tiene que estar un año en esta división, es el deseo de todos los colonistas, y tenemos que trabajar en esa dirección. Al técnico lo tenemos en mente, pero no queremos poner el carro adelante de los caballos, tenemos el pensamiento pero queremos ser serios. Si los socios nos dan la oportunidad, el 18 de diciembre entablaremos las charlas decisivas. Venimos hablando con los jugadores del plantel, porque hay jugadores de muy buen nivel profesional y algunos aspiran a tener una carrera internacional".

Gustavo Ingaramo, en su expoisión, también remarcó: "Soy consciente que no será nada fácil pero lo vamos a llevar a cabo para que esto funcione, y funcione bien. En este sentido, el recambio es con colonistas apasionados, gente joven, que se va a sumar. Hay un montón de áreas que cubrir, desde la recepción cuando vienen colegas de otros clubes, cuando llegan los árbitros, la parte comercial, deportiva, las inferiores, lo que es muy importante para el club, las inferiores es la fábrica de inferiores, Colón tiene muchos chicos en inferiores".

LEER MÁS: Gorosito y una frase que reabrió la herida en el mundo Colón

Y sobre la actualidad de Colón, Gustavo Ingaramo dijo: "El club está en buen estado, con el plantel al día, no hay deudas, el club no tiene créditos. No todo es color de rosa, es como cualquier club o empresa. Pero la problemática de los juicios prácticamente se arreglaron la mayoría, sobre todo los más importantes, esto era algo que preocupaba a los sabaleros. Los juicios de jugadores como Viatri, García y Doffo".

En cuanto a los motivos por los cuales se decidió a asumir el desafío de tratar de ser presidente de Colón, dijo: "La realidad es que cuando pasa lo que nos pasó, más allá que hicimos todo para que no ocurra, tenés ganas de esconderte, de irte y desaparecer. Al primero que le agarra una tristeza es a uno mismo, pero somos responsables de esta situación, de lo bueno y lo malo, a lo bueno lo empaña la pérdida de la categoría. Pero tenemos que poner la cara, y salir adelante. Colón va a salir adelante, con quien venga, y va a seguir siendo grande en el fútbol argentino. La herida es reciente, pero queremos hacer una oferta que el socio la pueda considerar".