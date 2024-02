Delfino: "Colón tuvo las más claras, pero abusamos de los pelotazos"

Luego del partido, a la salida de los vestuarios, y tras algunos inconvenientes desde lo organizacional, Iván Delfino comenzó diciendo: "Hay que rescatar el despliegue de los jugadores, con mucho calor, a lo último los dos ya no queríamos más. Tuvimos las más claras, fue un partido con muchos pelotazos, cuando intentó hilvanar algo tuvo más posibilidades, desde los 25' hasta el final ya no se jugó. Me gustó el orden y cuando pudimos tomar las segundas pelotas, pero fue mucho forcejeo, sin espacios en el medio. Tuvimos las más claras pero no tuvimos efectividad y el partido terminó como terminó".