Javier Toledo desató la locura de los hinchas de Colón

El delantero Javier Toledo lo fusiló a Canuto y a poco del final le dio el triunfo a Colón sobre Chaco For Ever, para seguir arriba en la zona B

Javier Toledo fue el encargado de darle la victoria a Colón contra Chaco For Ever.

El autor del gol con el cual los rojinegros vencieron a Chaco For Ever reconoció que "necesitábamos ganar de local, de la forma que perdimos con Defensores nos dolió, tuvimos aproximaciones y no concretamos. No pudimos generar lo que veníamos generando, la gente se puso impaciente. Se generó la jugada del penal y por suerte ganamos".