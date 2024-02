LEER MÁS: Colón ya tiene día y hora para el interzonal ante Patronato

Tras la práctica de este viernes, Javier Toledo habló con los medios, y comenzó contando la forma en la que se prepararon para recibir a Almirante Brown: "Hicimos una práctica de fútbol en el estadio. Vamos a enfrentar a un rival muy duro, como son todos en esta categoría, que es difícil y complicada. Son todos los partidos duros pero estamos preparados, hicimos una buena semana. Ahora hay que ultimar los detalles con pelota parada y esperar a este gran rival que se nos viene".

En cuanto al momento de Colón en el torneo, Javier Toledo expuso: "Tenemos que esperar, es todo muy reciente, hay 18 jugadores nuevos, quedamos muy pocos jugadores del año pasado. Es un equipo en formación, en crecimiento, van dos fechas, obvio que el hincha quiere ganar todos los partidos, pero tenemos que estar tranquilos, es un campeonato muy largo. Pero venimos bien, sumando, tenemos que hacer valer la localía, ojalá sea mejor en lo futbolístico que el pasado. Se dan partidos así, en estadios más grandes como el nuestro tenemos que tratar de hacer buen juego y ganar".

Colón Defensores Unidos Javier Toledo.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Sobre su momento personal, donde no contó con chances de convertir en Colón, Javier Toledo indicó: "Uno está ansioso y quiere convertir. Hoy me toca hacer otro trabajo más sucio, pero estoy tranquilo, esto es largo, recién comienza, ya me va a tocar convertir. Tengo que trabajar en lo psicológico. Esto es paciencia partido tras partido, y tratar de hacer lo mejor cuando me toque jugar, y cuando me toque convertir bienvenido sea".

Y continuó sobre el momento de Colón, al destacar: "Lo que nos pasó es algo muy feo, a nadie le gusta perder la categoría, que es muy difícil. No merecemos estar en esta categoría, pero hay que ponerle el pecho. Se armó un lindo grupo, hay que tener paciencia porque el campeonato es largo, vamos a pasar por diferentes etapas. Arrancamos bien y hay que seguir sumando etapas".

En tanto que también se le preguntó por su juego en la Primera Nacional con Colón, y Javier Toledo reveló: "Creo que es lo que ve el entrenador. Hay distintos sistemas de juegos, se practicaron dos sistemas de juego diferentes. Quizás me toque estar a veces afuera, lo irá decidiendo el entrenador. Es muy difícil jugar solo contra dos centrales grandes y duros, pero me tengo que acostumbrar a lo que decida el técnico, con un punta, dos puntas".

En el final, se refirió a Almirante Brown, rival de Colón en la tercera fecha de la Primera Nacional, Javier Toledo indicó: "Nos dijo Iván (Delfino) que siempre que hay un cambio de entrenador los jugadores se querrán mostrar, pero nosotros somos locales y tendremos que hacer valer la localía".