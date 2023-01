• LEER MÁS: Sigue el tira y afloje entre Pulga Rodríguez y Colón

En charla con Radio Gol 96.7, contó también que "Buenos Aires es un caos y por suerte volvimos a la provincia. Contento que sea en este club.

https://twitter.com/ColonOficial/status/1610062528838569985 Joaquín Ibáñez firmó el contrato que lo vincula con la institución



¡Bienvenido al equipo campeón de la ciudad! pic.twitter.com/rr42uw4nvH — Club Atlético Colón (@ColonOficial) January 2, 2023

Justamente sobre cómo surge el interés de Colón, Joaquín Ibáñez relató: "Venía hablando con Marcelo hace dos semanas. Estaba entrenando en Arsenal y me quería ir. Me llamó y se dio la chance. Tomé la decisión de rescindir antes de lo previsto y concentrarme en Colón. Se demoró un poco. Recién ayer (por este lunes) me pudieron presentar. No se supo nada porque yo solo hablaba con Marcelo. Solo sabían el presidente y el tesorero. Así que contento de ya estar trabajando".

"Marcelo es muy intenso y entrador. Quería dar un salto deportivo y venir a Colón es algo muy lindo. Es un club grande del interior y es muy importante. Nos pusimos de acuerdo rápido y por suerte se resolvió todo bastante rápido. Quería entrenar para no estar mucho tiempo parado y seguir con ritmo", admitió.

Luego, tocó el orgullo de los hinchas: " Colón es un equipo grande del interior y te exige estar peleando en los primeros puestos e ingresar a copas. Esos serán nuestros objetivos, peleando arriba y buscando siempre un título, eso no se discute. Entrar a una copa sería muy importante. Es lo que queremos todos y es lo que intentaremos hacer".

Asimismo, explicó de qué juega: "Voy por afuera preferentemente. Estoy para lo que me necesiten. También con pierna cambiada y por adentro. Mi posición es carrilero por izquierda, pero puedo hacerlo en otras posiciones".

"Ya conocía a Leo Picco en Arsenal, también a (Matías) Ibañez y (Paolo) Goltz en Lanús. Es un gran grupo, así que muy motivado", aportó.

En el final, dijo que se muere por jugar en el Brigadier López: "Es algo que me motiva jugar a cancha llena. Estoy acostumbrado. Me gusta ese desafío sabiendo que hay presión linda del público".