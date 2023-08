Neris fue presentado tras dejar Colón: "Con mi familia somos enfermos de Peñarol"

El DT Néstor Gorosito dio el OK, ya que no iba a estar entre las primeras opciones y se avanzó. Un préstamo por un año y el jugador concretará uno de sus mayores anhelos. "Estoy cumpliendo un sueño, no solo mío, sino de mi familia”, destacó.

"Estuve a punto de venir en diciembre y no se dio, pero me sedujo que soy hincha y que quiero estar acá. Puedo dar pelea en la cancha.

"Me sedujo ser hincha. Sé la calidad de compañeros que tengo, pero tengo 23 años y a mi lugar lo voy a pelear todos los días".



"Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en Peñarol dije que sí. Firmé, agarré el auto y me vine. Con mi familia somos enfermos de Peñarol. Tengo 23 años y creo que puedo pelear un lugar", agregó.

Asimismo, reconoció: "Inicié jugando de puntero y después me tiré de nueve, pero me siento bien jugando de mediapunta. Todavía no hablamos (con Darío Rodríguez, el entrenador), pero me fue probando de mediapunta y de nueve”.