En diálogo con LT10 AM 1020, el santafesino narró: "No dudé en volver, nací acá y admito que siempre estuvo lejos la chance, pero pensé en Colón. Cuando me fui me ilusionaba con volver, pero también era realista y lo veía muy lejos por estar jugando en el Federal".

• LEER MÁS: El DT de Colón, si asciende, dejó una comparación particular

También describió las sensaciones que tuvo al marcarle a Almirante Brown, el primero en Colón a sus 33 años: "Se me pasaron mil cosas en la cabeza. Es hermoso hacer un gol en el club del que sos hincha. Fue un momento especial y hermoso. Esto me agarra en un buen momento, incluso desde lo físico. Me fui de Colón a pelearla en el ascenso y volví a jugar en Primera. Ahora tenemos un claro objetivo".

Jourdan.jpg Federico Jourdan se ilusiona con poner a Colón de nuevo en Primera. UNO / José Busiemi

Pero en torno al presente, describió: "Soñaba con un comienzo así. Colón tenía la obligación de hacerlo de esa manera, de cambiar la cara. Sabemos lo que es Colón y tiene la necesidad y obligación de sumar muchos puntos. Eso estamos consiguiendo de a poco".

• LEER MÁS: Colón prepara la misma receta para visitar Río Cuarto

En el final, Jourdan enfatizó: "Tenemos un entrenador (Iván Delfino) que conoce la categoría y además hay jugadores como (Sebastián) Prediger que marcan la cancha. El resto estamos para meter para adelante. Todavía nos falta mejorar mucho y el arranque es bueno, pero estamos en la búsqueda del equipo. Los puntos que sumamos son importantes".