Juárez rompió el silencio: "Si Colón estaba más arriba, poco su hubiera hablado de las lesiones"

En charla con Sol 91.5, salió al cruce: "Me llegaron comentarios de que no había dado la cara y la realidad es que jamás me escondí y le pongo el pecho a las balas ".

Respecto a su tarea en el cuerpo técnico de Pereyra, apuntó: "Cuando hay una lesión muscular el responsable siempre es el PF. Partiendo de esa base, sí puedo decir que nuestro método siempre fue el mismo. No variamos los ejercicios. Teníamos una estadística hasta abril que era fantástica, de las mejores del país. En enero no tuvimos ni un lesionado, en febrero apenas dos, en marzo otros dos y en abril, en una semana, tuvimos cuatro. Algo que no me había pasado nunca en mi vida. Sin dudas que hay muchos motivos".

También detalló que en el análisis interno detectaron cambios que pudieron haber influido: "En la preparación física, los profes sabemos que hay una carga crónica y otra aguda. Esta última acumula la fatiga en función de lo que se hace. Buscamos achicar ese margen, pero justo se desencadenó todo en esa semana donde cambiamos la temática y dimos solo un día de descanso en lugar de dos continuos. La paradoja de los entrenamientos es que uno no deja de aprender. No me saco la responsabilidad, pero entiendo que hay factores que también pueden desencadenar esto".

Genaro Rossi.jpeg Juárez rompió el silencio luego de la lluvia de lesiones en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Juárez, incrédulo por la cataratas de lesiones en Colón

Sobre el número de jugadores afectados, Juárez relativizó: "Son 10 lesiones desde que estuvimos, que es una cantidad normal cuando se miran las estadísticas frías. Todo eso se potenció por los partidos que llevábamos sin ganar. Pero esto es fútbol y es Colón. Lamentablemente se cometieron errores y me hago responsable".

Por último, remarcó el trabajo físico realizado: "Los GPS avalan muchos datos. Nuestros mejores partidos se dieron desde Almirante Brown, donde veníamos como punteros, y sabíamos que aún no estábamos en nuestro techo. Nuestro pico lo tuvimos ante Gimnasia de Jujuy y paradójicamente nos terminaron superando. El tope lo alcanzamos en los últimos cuatro partidos, siendo una contradicción. Increíble".

Y cerró: "Si Colón hubiera estado más arriba, poco se hubiera hablado de la cantidad de lesionados. Este es un club con un prestigio diferente y exige también en consecuencia".