Navas: "Quiero jugar, si es necesario me voy a infiltrar"

De esta manera, Julián Navas se presenta como la gran duda para Iván Delfino de cara al choque de la próxima fecha ante Atlanta, a quien el Sabalero visitará el domingo desde las 17, en Villa Raffo.

Julián Navas.jpg Prensa Colón

En diálogo con Diez en Deportes, Julián Navas contó qué fue lo que le ocurrió ante el CADU, y expresó: "Estoy bastante mejor, con dolor todavía, quise trotar con el grupo, hice el trabajo pero estoy con bastante dolor. Mañana (por hoy) me hago una resonancia, lo bueno es que tenemos una semana larga así que espero llegar de la mejor manera al partido del domingo".

Y contó Julián Navas cómo se le produjo el golpe ante el CADU, y reveló: "Fue un golpe en una jugada donde voy al piso, hago el foul, el rival me pegó un rodillazo en el hombro. Al principio me dolió un poco, luego se me comenzó a dormir, aparentemente me pegó en el nervio. Me dio impotencia, pero no podía mover el brazo".

"También me duele el pectoral, el hombro, y por eso es el estudio para tratar de ver que no haya nada lastimado. Al médico le dije que quiero estar, si me tengo que infiltrar lo voy a hacer", cerró Julián Navas, quien viene de actuar como lateral derecho en el debut de Colón ante el CADU, en la Primera Nacional.