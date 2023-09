La reserva de Colón volvió con una enorme sonrisa de Rafaela con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Si bien no es un torneo relevante a nivel profesional para el club, sí para los pibes, que lo tomaron como un gran desafío y por eso el festejo alocado junto a los 2.000 hinchas que llegaron al Nuevo Monumental para disfrutar el triunfo 2-0 ante Atlético.

El motivación de Troncoso tras clasificar en la Copa Santa Fe: "Esto me sirve para mostrarme"

No solo tenían la chance de jugar con público, que no se suele darse tanto a raíz que los partidos de AFA son días de semana y por la mañana, sino también para mostrarse. Si bien es cierto que el cuerpo técnico principal no estuvo, al igual que miembros del plantel, los datos llegan y suma como motivación extra, además de lo que hacen todos los días.

Para muchos, un resultado anecdótico, pero para los chicos tuvo un gusto mucho mayor. La felicidad también del DT Adrián Marini puso de manifiesto esto, más que nada pensando en la formación de los jugadores y en que tengan la posibilidad de desempeñarse ante la gente. Una situación que cuesta y es un paso adelante.

Amén de que no estuvo Pipo Gorosito, sí parte de la dirigencia apoyando. Se lo pudo ver al presidente José Vignatti mirando el partido junto a Álvaro Leites, el es más cercano al plantel profesional.

Cerca de 2.000 hinchas de Colón viajaron a Rafaela para ver a la reserva en la Copa Santa Fe.

Cuando se pensaba que tampoco ser un motivo importante para acompañar, el mandamás quiso formar parte.

Quizás en un día incómodo por ser laborable, pero la cercanía hizo que todo fuera también más fácil. Es por ello que la gente, a la que no le sobra el mango, igual hizo el esfuerzo para seguir a los pibes, que afrontarán esta Copa Argentina con la meta de captar la atención de Pipo Gorosito.