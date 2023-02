En Colón se decidió terminar con el ciclo de Saralegui que pretende tener "una bala más"

En la semana, José Vignatti salió al cruce de las versiones que indicaban una salida de Marcelo Saralegui, luego de las dos derrotas en el arranque de la Liga Profesional, y en diálogo con LT9 (AM 1150), reveló: "La relación es absolutamente normal, fueron informaciones falsas, es un hombre de la casa a pesar que sea de otro país, pero tiene un arraigo muy importante con el club desde hace muchos años, seguramente él definirá su futuro, sin que nosotros interfiramos. No existió nada de lo que se habló, hubo muchas noticias falsas en muchos aspectos relacionados con el club, no sabemos a qué intereses responden. Específicamente en este caso no existió de ninguna manera lo que se publicó. Hasta el día de hoy está todo normal".

LEER MÁS: Insultos para Vignatti que invitó a pelear a hinchas de Colón

"Van dos partidos, si bien es cierto que empezamos de la peor manera, son solo dos partidos, hay que darle un crédito a Marcelo Saralegui, no estuvimos lejos de los rivales, pero hay que esperar, no tememos que apresurarnos", agregó José Vignatti sobre el presente en Colón, reveló en otro tramo de la entrevista el presidente José Vignatti.

Saralegui.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

En tanto que cuando se lo consultó si el Clásico Santafesino sería determinante para la continuidad de Marcelo Saralegui, José Vignatti expuso: "No se puede hablar de eso si nos atenemos a un proyecto serio no se puede poner plazo en la segunda fecha o un clásico. De última será la determinación del protagonista, pero no de parte nuestra. Es un técnico que tiene raíces acá, una trayectoria, por más que viva en otro país, ese es un elemento a tener en cuenta sobre la prudencia en maniobrar en lo que sigue".

LEER MÁS: Vignatti, el foco de las críticas de los hinchas de Colón

Mientras que luego de la derrota ante Sarmiento, Marcelo Saralegui reveló sobre su continuidad en Colón: "Me siento como se siente el hincha de Colón, dolido, es el fútbol, fueron tres partidos donde no sumamos puntos, voy a seguir, quiero ganar. Hay una bala por jugar y es muy importante para la gente de Colón. No conseguimos lo que queríamos, pero esa bala es importantísima. Primero hay que descansar la mente, entiendo al hincha que esté molesto, pero a mí tampoco me gusta perder, a nada, hay que revertir el resultado, de la única manera es metiendo y jugando al fútbol".

Lo concreto es que este sábado los dirigentes de Colón, con José Vignatti a la cabeza, se reunieron para determinar los pasos a seguir y se decidió terminar con el proceso de Marcelo Saralegui, más allá que no hay técnicos en la mira, como consecuencia que en el sondeo que se realizó hay muchas diferencias de proyecto y desde lo económico con los que más gustan. El DT no quiere saber nada con dar un paso al costado y pide una última chance, como lo manifestó en conferencia de prensa. Una alternativa sería que Adrián Marini sea interino en el Clásico Santafesino, pero todo indica que se le dará una chance más al uruguayo, nada más ni nada menos que en el partido ante Unión del próximo domingo 19 de febrero, en el 15 de Abril.