La CD de Colón se reúne con el foco puesto en Alberto Espínola

Vale recordar que todo salió a la luz cuando se conoció que sobre Colón pesa una inhibición de parte de la FIFA por una deuda y reclamo de Alberto Espínola, quien se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas jugando para la Selección de Paraguay, las Eliminatorias Sudamericanas.

El caso Alberto Espínola, un dolor de cabeza en Colón

"Lo de Alberto Espínola en Colón es más grave que lo de Juan Carlos Falcón", manifestó el tesorero Adrián Temporelli con relación a la inhibición que pesa sobre el club sobre el paraguayo, quien firmó dos contratos, uno de los cuales se produjo luego de su lesión, en un asunto que llegó a la FIFA.

EspínolaColón.jpg Alberto Espínola, defensor de Colón, utilizó sus redes sociales para agradecer las muestras de apoyo después de su lesión.

Temporelli más allá de haber revelado una situación que tiene en vilo a los dirigentes, también indicó que "Colón no cobró ni un centavo por el seguro de FIFA luego de la lesión. Tenía dos contratos. Uno antes y otro después de la lesión. En el segundo cobraba más que cuando estaba sano".

Y acotó que "teníamos todo acordado. Al otro día se levantó, se declaró jugador libre y no nos atendió más el teléfono, mientras que a los 10 días nos denunció en FIFA. Espínola está reclamando todo el sueldo del segundo contrato. Hicimos el descargo y estamos esperando la respuesta. En base a eso veremos qué medidas tomar. Se declaró jugador libre porque no cobraba. No tenemos la plata de todo lo que debe Colón. Entre lo de Espínola y lo de Farías es lo más complicado".

Reunión clave de CD de Colón

Esta situación divide a los dirigentes de Colón, ya que mientras algunos tienen la intención de cargar con todo contra los exdirectivos haciendo pública la situación, otros son mucho más cautos. Se realizará este jueves una reunión de Comisión Directiva, la cual fue originada por la Minoría, que tendrá participación, donde se analizarán los pasos a seguir con la situación de Alberto Espínola, con el peligro de que el club pueda sufrir duras consecuencias en FIFA.