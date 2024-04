Bernardi habló de los objetivos claros que tiene Colón

"Desde que me tocó llegar a Colón en Primera División y peleando el descenso se fueron encaminando las cosas. El club siempre tenía objetivos superadores y si bien hubo varias chances de salir a diferentes destinos esos mismos objetivos de pelear, de jugar copas me hicieron elegir quedarme", tiró de movida.

Para después, ampliar: "A eso sumarle que siempre tuve un lugar de protagonismo y de esa manera uno se va identificando y decide seguir estando en Colón. En este momento me toca estar en un momento diferente pero poniéndole todo para sacar las cosas adelante y lograr un objetivo que es diferente pero que es muy importante".

LEER MÁS: El caso Alberto Espínola divide opiniones en la CD de Colón

En relación a este plantel con Delfino a la cabeza sostuvo que "tenemos un desafío y una oportunidad muy importante en un club muy importante y en una categoría muy dura. Creo que el respeto por la categoría tiene que ser el máximo, no somos más ni menos que nadie pero si bajamos un poquito la guardia pasa lo que nos pasó en Mendoza. Somos un grupo humilde, con muchas ganas y mucha ambición, tenemos clarísimo el objetivo y lo vamos a pelear hasta el final".

Cuando le preguntaron sobre su actualidad física y futbolística, donde debió sortear innumerables controles para volver a jugar, sostuvo que "en la parte médica me siento muy bien, en los próximos días tengo otro chequeo para ver que siga todo así. Desde ese lugar estoy muy contento y muy contenido. En la parte física y futbolística voy agarrando de nuevo el ritmo, el roce".

Y luego, subrayó: "Fue mucho tiempo, no solamente parado sino también lejos del fútbol y de todo su entorno. Volver es un proceso que el cuerpo tiene que asimilar, pueden aparecer molestias como aparecieron, dolores después de los partidos. Por suerte siempre fui muy sano en toda mi carrera y ahora toca luchar contra esas cositas que van apareciendo naturalmente".

LEER MÁS: Juan Pafundi, el árbitro del cotejo entre Morón y Colón

Bernardi también no dudó en resaltar que "estoy agradecido de volver a jugar al fútbol y con la ilusión de seguir aportándole al equipo para que podamos alcanzar ese objetivo que todo Colón tiene a fin de año. En el partido en Río Cuarto tuve una lesión muscular, después encima me pisaron y terminé quedándome 10 o 12 días afuera. Iván (Delfino) es un tipo súper respetuoso, tenemos mucho diálogo y él me va preguntando siempre como estoy, como me siento. Tenemos un muy buen grupo de trabajo y me siento contento por eso".

En la parte final, confesó que su deseo es seguir trabajando para ganarse un lugar en el elenco inicial. Al respecto, soslayó: "Creo que voy creciendo, me voy sintiendo cada vez mejor y es la idea. Son dos o 3 meses de que el cuerpo se vuelva a adaptar al alto rendimiento, a la competencia, a los viajes y demás. Me voy sintiendo mejor, tengo la contención del cuerpo técnico, del cuerpo médico y mis compañeros, me tocó entrar bien en el último partido y eso es lo que quiero, meterle presión al entrenador para que tenga elegir y elevar el nivel de todo el grupo en general".