Colón y su caída libre desde aquel momento deportivo supremo

Llegaba el 2022 y para los rojinegros, ya con Julio Falcioni, llegaba la triple competencia, con la focalización en la Copa Libertadores, donde haría una buena fase de grupos. Pero sin arrancar en el Brigadier López, terminó 9º en la zona B de esa Copa de la Liga.

Los santafesinos ganaron apenas 3 veces, empataron 7 cotejos y perdieron 4 duelos. Esos escasos 16 puntos lo dejaron muy lejos de los cuatro primeros que empezaban el camino a un título que no pudo defender. Si metemos en la bolsa a todos los elencos, Colón fue 18º entre 28 competidores.

Se fue Falcioni, hubo dos interinatos de Chupete Marini, en el medio un fugaz paso de Sergio Rondina, para el llamado a gritos a Marcelo Saralegui, que vino corriendo a poner el pecho en medio de un presente opaco.

El resumen: jugó 27 partidos, de los que ganó 7, empató 8 y perdió 12, solo por encima de Vélez (28), Lanús (21) y Aldosivi (16). Esos 29 puntos empezaban a ser pocos para resignar un colchón que se había conseguido con el Barba Domínguez.

Vino el Mundial, fueron largos cuatro meses, Saralegui tuvo la potestad de armar el equipo pero apenas duró cuatro partidos. Aterrizó Pipo Gorosito aunque el barco jamás terminó de poner maniobrar sin turbulencias.

En este último recorrido que ya fue mostrando UNO Santa Fe, Colón ganó cuatro veces (el que menos lo hizo), empató13 veces y perdió 10 encuentros. Terminó penúltimo, solamente por encima de Arsenal, su verdugo el pasado domingo en Sarandí.

Entonces, sin tomar antes de llamarlo a Domínguez (fue pobre también), pero desde la partida del hoy conductor de Estudiantes, Colón ganó 14 partidos a nivel doméstico, empató 28 y perdió 26 veces. Los 70 puntos sobre 204 en juegos apenas representan el 34,3% de eficacia.

De buenas a primeras un equipo no se pone en zona de descenso, no pasa de ser regular a hacer agua por todos lados. Pasaron jugadores, entrenadores y Colón nunca detuvo después de tocar el cielo con las manos su tobogán que lo pone de cara a 14 finales para no irse a la Primera Nacional.