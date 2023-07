Audio y video: La frase que hizo ruido y de la que Gorosito no se quiere hacer cargo en Colón

Néstor Gorosito dijo tras la caída ante Racing que los jugadores de Reserva no estaban para jugar en la Primera de Colón, de lo cual no se hace cargo.

Hizo mucho ruido en el mundo Colón lo que manifestó Néstor Gorosito tras la derrota de la fecha 22 ante Racing, en el Brigadier López, donde decidió no completar el banco de los suplentes, ya que solo ocupó ocho de los 12 lugares que estaban disponibles.

Frente a Racing, Néstor Gorosito no pudo contar con el suspendido Baldomero Perlaza (había acumulado cinco amarillas), en tanto que tampoco lo pudo hacer con Augusto Schott, Juan Pablo Álvarez y Julián Chicco, quienes terminaron su contrato el 30 de junio y no pudieron cerrar el Torneo de la Liga Profesional con la camiseta de Colón.

Cuando Néstor Gorosito fue consultado el motivo por el cual no completó el banco de suplentes y se lo consultó sobre si no había jugadores en Reserva para completar el plantel, se despachó con un "no" rotundo. Y agregó: "Les falta para jugar en Primera, a futuro pueden estar pero en este momento deben estar los jugadores que están en Primera, es demasiada responsabilidad para los chicos".

Lo más contradictorio, fue que antes que termine el día, su cuerpo técnico les comunicó a Nicolás Utrera y Thiago Yossen que a partir del lunes trabajarían con el plantel de Primera División. Y del "les falta para jugar en Primera, es demasiada responsabilidad para los chicos", pasó por confirmar a Yossen como titular nada más ni nada menos que contra River en el Monumental. El defensor solo aguantó 36 minutos en cancha, ya que fue reemplazo con un inconveniente físico.

Y en la conferencia de prensa que brindó en el Monumental, luego de que lo expresado tras la derrota ante Racing hiciera mucho ruido en el seno de la dirigencia de Colón y en los encargados del fútbol amateur de Colón, Néstor Gorosito fue consultado : "Los del Diario UNO hicieron una novela de que critiqué a la Reserva, a las inferiores, mentira. A mí entender todavía le falta a los chicos, pero no tenemos más. Toto tiene muchas condiciones para jugar como central o lateral, mientras estuvo bien lo hizo perfecto. Estaba un poquito descompuesto, tenemos muchas esperanzas en él. Ellos vienen a entrenar cada 10 o 15 días con nosotros, y Toto es uno de los chicos en los que tenemos depositadas esperanzas. Pero las urgencias hacen que se apresuren los tiempos y no es lo ideal, lo ideal es que jueguen los muchachos más grandes cuando las cosas no están bien".